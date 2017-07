Un projet de comédie musicale est en train de voir le jour, Alice - L'illusion d'un rêve. La distribution est déjà dévoilée.

Seulement, on n'en sait pas vraiment plus. En effet, les informations semblent être dévoilées au goutte à goutte. Aucune date ni aucun lieu n'ont été communiqués, même si ce serait pour le début de 2018. Un showcase a eu lieu en juin dernier à Antibes, un prochain est prévu pour courant novembre à Marseille. Y aura-t-il des représentations à Paris ? Le suspens reste entier.



L'histoire semble être inspirée du conte de Lewis Caroll, "Alice au Pays des Merveilles", même si des personnages différents vont apparaître comme un Roi de Coeur et un Roi de Pique, ainsi qu'un Joker. Alice Liddle se retrouve plongée dans un rêve étrange, au sein d'un monde où réalité et illusion vont l'entraîner dans la plus troublante des aventures. Tantôt protégée, convoitée ou menacée par les nouveaux personnages de son songe, elle devra faire face à ses démons et ses sentiments pour tenter d’y mettre fin et trouver les réponses nécessaires à son épanouissement.