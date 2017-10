Déjà présentée en mai dernier, la comédie musicale How to Succeed in Business without Really Trying sera produite de nouveau par la nouvelle compagnie Selma qui cherche des artistes pour le retour sur les planches parisiennes.

Selma Compagnie

Cette compagnie a été créée il y a peu pour développer un vivier d'artistes où l'esprit de troupe est présent. Pour eux, c'est grâce à la bienveillance, le partage et l'engagement qui se font resentir sur scène que les représentations conquièrent le public. Mathieu Ouvrard (Ten Tony's ; The Wild Party), Chloé Chevé-Melzer et Aurore Chiron, déjà à l'origine des représentations de How to Succeed in Business without Really Trying par la compagnie 27 Saville, souhaitent une programmation plus longue durée pour cette comédie musicale qui avait reçu un franc succès lors de ses trois dates parisiennes. Pour cela, des auditions sont en place afin de trouver les prochains artistes de ce spectacle.

Avis d'auditions

Recherche comédiens, chanteurs et danseurs, capable de chanter en anglais.

Envoi des candidatures : CV et démo avant le 8 octobre à selmacompagnie@gmail.com

Les auditions auront lieu le 15 octobre de 13h à 19h.

How to Succeed in Business without Really Trying, d'Abe Burrows, Jack Weinstock et Willie Gilbert

Musiques : Frank Loesser ; Mise en Scène : Chloé Chevé-Melzer et Mathieu Ouvrard ; Chorégraphies : Chloé Dalché, Manon Lorre et Mathieu Ouvrard ; Adaptation : Mathieu Ouvrard ; Direction Musicale : Grégoire Bette ; Direction Vocale : Mathieu Ouvrard ; Son : Bruno Lausecker ; Lumières : Jessica Capon et Avery Grant