“Big Fish” arrive enfin dans les eaux londoniennes

Inspiré du roman de Daniel Wallace et du film de Tim Burton, Big Fish n'avait pas rencontré son public à Broadway en 2013 en ne restant que 4 mois à l'affiche. Quatre ans plus tard, le voici de retour à Londres dans une version plus intimiste avec dans le premier rôle Kelsey Grammer.



De l'étang à la scène

Après le roman de Daniel Wallace en 1998, il aura fallu cinq ans pour que le l'ouvrage soit transposé sur grand écran et dix de plus pour qu'il arrive sur scène à Chicago puis New York. Porté par Norbert Leo Butz (Wicked) et Kate Baldwin (Hello Dolly!), cette comédie musicale sur le fil de l'émotion nous avait touché par sa mise en scène subtile, sa partition élégante et son univers nous emmenant très loin de notre siège en nous faisant voyager dans notre imaginaire. Les morceaux "Time Stops", "Fight the Dragons", "Be the Hero" ou encore le déchirant "Daffodils" sont autant de morceaux qui n'auront pas eu le temps de convaincre le public new-yorkais car le show a fermé ses portes après seulement une centaine de représentations suite à une critique mitigée et une compétition rude en fin d'année.