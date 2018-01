Rendez-vous immanquable des amoureux de comédies musicales sur Paris, la soirée Broadway au Carré est de retour fin janvier pour découvrir en concert A Broadway Chorus pour la première fois.

Chef de cœur et artiste confirmé, Pierre Babolat (Le Cabaret Blanche) a choisi la soirée Broadway au Carré pour présenter en exclusivité une version concert de sa création A Broadway Chorus entourée de plusieurs chanteurs que vous avez déjà pu déjà applaudir sur diverses scènes. Manon Taris (La Belle et la Bête ; Le Bal des Vampires), Jeanne Jerosme (De Mozart à Broadway), Lisandro Nesis qui est à l'origine de ces soirées et Pierre Babolat lui-même. La première représentation sera uniquement la version concert alors que celle du lendemain sera suivi de l'habituel Open-Mic si vous vous sentez l'envie de prendre le micro et de défier la scène de la Comédie Nation en bonne compagnie. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir ce rendez-vous de mélomanes, ce premier concert de l'année 2018 devrait vous convaincre d'y jeter une oreille.