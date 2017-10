Pour lancer sa rentrée 17-18 de comédies musicales, le Théâtre du Ménilmontant accueillait une présentation presse de 3 spectacles à l'affiche ce mois-ci : Robin des Bois, la légende... ou presque !, Femme, Femme, Femme des Divala et Chambre 113.

Cet événement avait pour objectif de mettre en avant 3 spectacles musicaux produits par Alexandre Piot et UP Live, qui poursuivent ainsi l'aventure dans le genre après l'excellent Oliver Twist, le musical la saison passée. Pour démarrer cette rencontre presse, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec les auteurs de Robin des Bois, la légende... ou presque ! qui continue à nous enchanter au fil de ses reprises.

Cette comédie musicale familiale de Guillaume Beaujolais (Kid Manoir ; Shrek, le musical) et Fred Colas (Le Rouge et le Noir ; Mistinguett) propose en effet systématiquement une distribution de qualité, avec des artistes reconnus à l'affiche comme Thomas Ronzeau (Robin), Raphaëlle Arnaud (Marianne) ou encore Lucie Riedinger (Lady Toc). Cette dernière assurera en parallèle les représentations de La Famille Addams au Palace dans le rôle de Morticia. "Que voulez-vous, c'est Lucie : elle est incroyable !", en sourit Guillaume Beaujolais, qui jouera à ses côtés dans Robin des Bois, la légende... ou presque ! le personnage du Prince John.

Réserver

Robin des Bois, la légende… ou presque !

A partir du 15 octobre 2017 au Théâtre de Ménilmontant

15 Rue du Retrait, 75020 Paris

Auteurs : Fred Colas & Guillaume Beaujolais ; Mise en scène : Guillaume Beaujolais

Avec : Matthieu Brugot, Thomas Ronzeau, Mathilde Libbrecht, Lucie Riedinger, Aurélie Vigent, Raphaëlle Arnaud, Ghislain Delbecq, Benjamin Gouy-Pailler, Guillaume Beaujolais, Joël Wood, Régis Olivier, Benjamin Falletto

Un de nos trios chouchous du moment à la rédaction de MusicalAvenue n'est autre que les Divalala, constitué de Gabrielle Laurens, Angélique Fridblatt et Marion Lépine. Elles se sont rencontrées à l'occasion de la comédie musicale Coup de Foudre, avec Raphaël Callandreau qui en assurait alors la direction musicale et faisait tous les arrangements. Présent lui aussi pour cet échange avec la presse, il a partagé avec nous les raisons pour lesquelles certains morceaux sont retenus ou non pour figurer dans le spectacle Femme, Femme, Femme, en fonction bien sûr des voix et arrangements possibles. Au cours de ce moment privilégié d'échange, les 3 artistes ont d'ailleurs poussé la chansonnette a cappella pour nous (re)donner envie de les voir avec un "mash-up" de toute beauté.

Réserver

Les Divalala : Femme Femme Femme

A Paris du 13 octobre 2017 au 10 février 2018 au Théâtre de Ménilmontant

15 rue du Retrait - 75020

En tournée dans toute la France entre le 22 septembre 2017 et le 29 mars 2018

Mise en scène : Freddy Viau ; Orchestrateur vocal : Raphaël Callandreau ; Chorégraphie : Cathy Arondel ; Son : Olivier Coquelin ; Mise en lumière : James Groguelin ; Scénographie : Nicolas De Ferran ; Costumes et coiffures : MonMarin

Avec : Gabrielle Laurens, Angélique Fridblatt, Marion Lépine

Pour clôturer cet événement presse au Théâtre du Ménilmontant, des extraits de la comédie musicale Chambre 113 nous ont été présentés avec deux "petits nouveaux" dans le spectacle, à savoir Cloé Horry et Fred Colas. Ce spectacle situé dans l'univers hospitalier nous avait déjà convaincu en janvier dernier lors de ses premières représentations : il pose de vraies questions et aborde des sujets jusqu'alors inédits dans le monde du musical français. Malgré un sujet grave et sérieux, la légèreté de certains dialogues et l'humour des infirmières réussissent à installer un équilibre parfait. Les auteurs du spectacle nous ont expliqué qu'ils ont notamment été inspirés par l'émouvant spectacle de Broadway Next To Normal, qui se jouera pour la première fois en français en Belgique en 2018.

Réserver

Chambre 113, de Claire-Marie Systchenko et Eric Bongrand

A partir du 13 octobre 2017 du vendredi au dimanche

Au Théâtre de Ménilmontant

15 rue du Retrait - 75020



Mise en scène : Vincent Vittoz ; Compositeur : Claire-Marie Systchenko ; Parolier : Eric Bongrand ; Chorégraphe : Caroline Roëlands ; Décorateur : Christian Vallat ; Costumière : Magali Perrin-Toinin ; Pianiste, arrangeur et Directeur Musical : Antoine Lefort

Avec : Cloé Horry, Claire-Marie Systchenko, Fred Colas, Noémie François, Hélène Hardouin et Emmanuel Quatra

Au vu de cette présentation, on ne peut que vous encourager à aller découvrir ces 3 spectacles musicaux de qualité !