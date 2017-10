Critique : “Emilie Jolie” au Théâtre Comédia

Même si le spectacle est forcément plus axé pour les plus jeunes, on soulignera le talent indéniable de Vincent Heden (Love Circus ; Frankenstein Junior) qu'on ne présente plus, il offre une magnifique interprétation du grand oiseau mais également du prince charmant grâce à sa voix aérienne et puissante. La sorcière, admirablement interprété par MTatiana (Le Voyage Extraordinaire de Jules Verne ; Mistinguett - Reine des années folles) nous a également marqués par sa présence et ses différentes interventions. Florence Pelly nous a également enchantés dans son interprétation de l'horloge sur le fil de l'émotion. Nous sommes en revanche un peu plus réservés sur Émilie Jolie interprétée par Gloria des Kids United qui malgré sa voix impeccable nous a moins convaincu en tant que comédienne mais elle aura tout le temps de corriger ces petites imperfections.

L'ensemble du spectacle tient en 1H30 entracte inclus (quelques chansons du spectacle original ont été coupées) et transmet de jolies valeurs malgré un livret un peu simplet pour les adultes ainsi qu'un rythme parfois un peu lent. On pourra également reprocher une mise en scène un peu statique piégée par un écran en fond de scène qui devient malheureusement une mauvaise habitude récurrente pour de nombreuses comédies musicales qui n'osent plus vraiment s'appuyer sur des décors faits maisons plus poétiques alors qu'ils apporteraient pourtant beaucoup plus qu'une image virtuelle en fond de scène.

On ressort néanmoins de ce conte musical le sourire aux lèvres car il a le mérite de prolonger une douce tradition qui passe de génération en génération grâce à des chansons efficaces qui restent en tête après le spectacle. Un joli moment pour toute la famille dont on retient une devise "Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve...".

Retrouvez le premier clip du spectacle "Émilie Jolie"