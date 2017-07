Critique : “Et pendant ce temps, Simone Veille” à la Comédie Bastille

Nous suivons là quatre femmes des années 1950, dont on décrit la place dans la société et leur façon d’être et de penser, et dont on suit l’évolution toutes les décennies ainsi que leurs filles respectives jusqu'aux années 2010. Un moyen intelligent de faire écho à l’évolution pendant un demi siècle de la condition de la femme, mais aussi du propre reflet de cette condition sur la psychologie des quatre personnages aux traits de caractère bien différents. Dans tout ce récit sont distillées des informations sur l’évolution des lois et les noms historiques ayant permis ces avancées, sans pour autant prendre la lourdeur d’un documentaire. On apprend par exemple quand les femmes ont eu la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, ou bien encore l’évolution des règles régissant le mariage et le divorce, et bien sûr des éléments sur la vie de Simone Veil et ses combats.

On ne peut que vous conseiller de vous rendre à la Comédie Bastille pour savourer cette pépite délicieusement drôle et enrichissante, qui plus est dans un théâtre climatisé.

Et pendant ce temps, Simone Veille

À la Comédie Bastille

www.comedie-bastille.com

Mise en scène : Gil Galliot ; Livret de : Corrine Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani ; Paroles des chansons : Trinidad

Avec : Bénédicte Charton, Agnès Bove, Anne Barbier, Fabienne Chaudat, Trinidad