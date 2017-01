Critique : “La La Land” au cinéma avec Emma Stone et Ryan Gosling

Quand Broadway rencontre Hollywood

Même si toutes chansons de Pasek and Paul (Edges ; Dear Evan Hansen) sont plus belles les unes que les autres, on notera un numéro d'ouverture exceptionnel sur "Another Day Of Sun" qui reste en tête longtemps après le générique du film. Cette chorégraphie sur le capot des voitures d'une bretelle d'autoroute de Los Angeles est d'ores et déjà devenue un classique du 7ème Art. Au delà du cinéma, cela nous rappelle le clip de la chanteuse Islandaise Björk sur le titre "Its Oh So Quiet" qui ne cachait pas ses références à la comédie musicale américaine.

"City of Stars" et "Audition" sont aussi deux moments émouvants salués par leurs nominations aux Oscars. Entre émotion et rythmes jazz, la bande originale du film fait carton plein en nous faisant voyager pendant 2 heures au cœur d'une romance d'un autre temps. Dehors les réseaux sociaux et téléphones mobiles : même si l'histoire se passe de nos jours, on a l'impression de vivre un coup de foudre qui aurait pu avoir lieu un demi-siècle plus tôt. Ce charme si particulier vous happe dès le début et ne vous lâche plus au fil des saisons de La La Land.