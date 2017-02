Critique : “Les Choristes” aux Folies Bergère depuis le 23 février

Dans cette version scénique, grâce à l'ajout de six nouvelles chansons, le spectacle Les Choristes rejoint le rang des comédies musicales pour notre plus grand plaisir. Un spectacle à découvrir jusqu'au 21 mai 2017 aux Folies Bergères.

En 2004, le film "Les Choristes" de Christophe Barratier avait surpris tout son monde en conquérant le box-office de l'époque mais aussi et surtout le coeur des français. Plus de dix ans après sa sortie au cinéma, le réalisateur s'est penché sur son adaptation en comédie musicale. Comme une évidence ?

Une émotion décuplée par l'aspect théâtral et la scénographie réussie

A notre sortie des Folies Bergère, non seulement la chanson principale "Vois sur ton chemin" tournait en boucle dans notre tête (avec un sentiment d'admiration non négligeable pour les jeunes interprètes !), mais ce qui prédominait surtout c'était le souvenir marquant des visuels et décors créés au service du spectacle : la salle de classe et la cour d'école du Fond de l'Étang, les flammes de l'incendie sur le bâtiment du pensionnat, les projections vidéos des mots d'amitié et de reconnaissance pour "le Pion" Monsieur Mathieu, ... La scénographie de la comédie musicale est de toute beauté et renforce l'immersion du spectateur dans le tourbillon d'émotions vécues par ce professeur de musique au chômage, devenu surveillant malgré lui.