Critique : Magali Ripoll dans “Départ 08h08” à l’Apollo Théâtre

De vie en vie, l'artiste enchaîne les medleys fourre-tout dans lesquels les chansons ne sont que l'illustration très convenue de thèmes génériques et banals. Sans étincelle créative, ces successions de chansons françaises (empruntant à Jean-Jacques Goldman comme à Patrick Sébastien) et de tubes internationaux (de ABBA au trop entendu "Despacito") opèrent au détriment du rythme et de la musicalité dans des compilations souvent maladroites.

On est en réalité face à une revue jukebox gauche qui relève plus du karaoké que du spectacle. Bien que Magali Ripoll s'accompagne (avec brio) au clavier et à l'accordéon, les arrangements sont plombés par des bandes sons préenregistrées d'assez mauvais goût. L'effet karaoké est si total qu'une partie du public, qui prend néanmoins un plaisir sincère à entendre tous ces airs bien connus, reprend de lui-même certains d'entre eux à l'unisson avec l'interprète.

Départ 08h08 se termine malheureusement sur une note crispante, quand les deux auteurs abordent, au travers d'un revirement de l'intrigue sans surprise (on le voit arriver de loin), le sujet délicat de la déportation… une faute de goût qu'on ne leur pardonne pas tant le registre grave de ce thème, amené sans subtilité et sans construction dramatique pertinente, entre en conflit avec la légèreté et la gratuité de tout le spectacle.

Départ 08:08, avec Magali Ripoll



À l'Apollo Théâtre

18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Du 12 septembre au 27 décembre 2017

Le mardi à 21h30 et le mercredi à 20h00

Avec : Magali Ripoll et la voix de Michel Jonasz.

Livret : Gérard Pullicino & Zoé Pullicino ; mise en scène : Marie Guibourt et Gérard Pullicino ; arrangements musicaux : Magali Ripoll et Antoine Mollard ; costumes : Isabelle Pasquier.