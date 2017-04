Le concept de New ? Un spectacle totalement improvisé, sous forme de comédie musicale, avec des styles musicaux choisis par les spectateurs eux-mêmes et des décors illustrés en direct. Un challenge relevé avec brio par la troupe d'artistes !

Bluffant, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier New-la comédie musicale improvisée. Comment au juste, à partir seulement d'un thème, lieu et style musical choisis sur le moment par les spectateurs du soir, le collectif d'artistes (comédiens-chanteurs, musiciens et infographiste) parvient-il à proposer un spectacle aussi spontané, naturel et même souvent drôle ? À l'aide d'un "maître de cérémonie" incarné par Florian Bartsch (le créateur de New), la comédie musicale prend forme progressivement sous les yeux ébahis des spectateurs avec tous les ingrédients classiques d'un récit : une situation initiale, un événement perturbateur, des péripéties et une situation finale.

Le pitch du soir ? "Battre la chamade dans un enclos religieux"

Lors de notre représentation, les artistes se sont vus imposer un thème ("Battre la chamade") et un lieu (un enclos religieux), représentés en direct sur un écran géant par l'illustratrice du soir, Sophie Raynal. Des costumes disposés sur la scène ainsi que des accessoires choisis en coulisses permettent aux comédiens-chanteurs de mieux servir l'intrigue et leurs personnages. Ce soir-là, le quatuor était composé de Cloé Horry (Frankenstein Junior ; Les Funambules), Florence Alayrac (Ils vécurent heureux ; La Cruche), Pierre Babolat (Passion au Théâtre du Châtelet ; Les Misérables à Lausanne) et Thierry Bilisko (Fausse moustache), tous hilarants et souvent surprenants.

Un spectacle à recommander sans hésitation

Bien que l'histoire ou les personnages ne soient pas aussi nuancés qu'avec un spectacle "classique", on ne peut s'empêcher d'apprécier le talent (et surtout le courage ! ) de l'ensemble de New-la comédie musicale. Chaque soir, ils réussissent le pari de respecter la "commandite" des spectateurs, tout en imaginant de nouvelles chansons qui permettent de faire avancer l'intrigue jusqu'à son dénouement. Un véritable tour de force que l'on ne peut que saluer et qui a d'ailleurs recueilli l'ovation du public le soir où nous nous sommes rendus au théâtre des Feux de la Rampe.