Critique : “Prince of Broadway”, 16 comédies musicales en une soirée !

Le spectacle est encore en "preview" donc des changements peuvent encore être opérés pendant cette période (le premier numéro tiré de "The Pajama Game" n'est déjà plus interprété alors qu'inscrit sur le programme). Le premier acte se focalise sur les années 50, 60, 70 avec des comédies musicales comme Damn Yankees, It's a Bird..,It's a Plane... It's Superman ou encore She Loves Me. Mais les moments forts de cette partie seront notamment tout le passage sur Follies de Stephen Sondheim avec un numéro de claquettes époustouflant de Tony Yazbeck (On the Town ; Finding Neverland), le titre "Send in the Clowns" tiré de la comédie musicale A Little Night Music par la vétérante Emily Skinner (Side Show), et le medley sur Cabaret terminant le premier acte avec un excellent Brandon Uranowitz (Falsettos) en Emcee et l'époustouflante Bryonha Marie Parham (The Book of Mormon) en Sally Bowles déclenchant une belle salve d'applaudissements.

La seconde partie de Prince of Broadway met en relief les années 70, 80, 90 avec une introduction sur le célèbre Company (également de Stephen Sondheim) et une superbe interprétation de "Being Alive" par le charismatique Michael Xavier (Sunset Boulevard). On y retrouvera également le classique Show Boat (qui avait été présenté au Théâtre du Châtelet) avec l'excellent Chuck Cooper (Caroline, Or Change), le curieux mais fascinant Kiss of the Spider Woman et le toujours aussi envoûtant Sweeney Todd avec la géniale Karen Ziemba en Mrs. Lovett. Andrew Lloyd Webber est également mis à l'honneur avec plusieurs numéros tirés d'Evita (prochainement à Londres) magistralement interprétée par Janet Dacal (Wonderland ; In the Heights) et un medley final sur le désormais classique Phantom of the Opera avec la remarquable Kaley Ann Voorhees (plus jeune artiste ayant interprété Christine à Broadway) et Michael Xaxier (ancien Raoul dans le West End) absolument parfait en Fantôme. Prince of Broadway s'achève sur un tout nouveau numéro musical de Jason Robert Brown intitulé "Do the Work" encourageant les jeunes chanteurs et producteurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et de ne jamais cesser d'y croire. Un sublime final grâce à ces neuf artistes complices et extrêmement talentueux.

Prince of Broadway n'est pas une comédie musicale comme les autres, véritable hommage au travail colossal d'une homme qui sait faire la part des choses en succès artistiques et flops critiques, il propose une belle introduction à la jeune génération de ce que Broadway a pu faire de mieux et permettra aux habitués de redécouvrir avec plaisir les comédies musicales qui ont bercé leur jeunesse.

Prince of Broadway de Harold Prince

Jusqu'au 22 octobre 2017 au Samuel J.Friedman Theatre à New York

Livret : David Thompson ; Mise en scène : Harold Prince ; Orchestration, supervision musicale, arrangements et nouvelles chansons : Jason Robert Brown ; Co-direction et chorégraphie : Susan Stroman ; Décors : Beowulf Boritt ; Costume : William Ivey Long ; Lumières : Howell Binkley ; Son : Jon Weston

Avec Chuck Cooper, Janet Dacal, Bryonha Marie Parham, Emily Skinner, Brandon Uranowitz, Kaley Ann Voorhees, Michael Xavier, Tony Yazbeck et Karen Ziemba.