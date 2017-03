Critique : “Priscilla, folle du désert” au Casino de Paris

La comédie musicale est créée à Sydney en 2006 et arrive dans le West End en 2009 après quelques changements dans les choix de chansons, puis à Broadway en 2011.

Dans sa version scénique, le spectacle s’enrichit de chansons supplémentaires par rapport au film, tout en gardant certaines parties émouvantes voire nostalgiques, rendant d’ailleurs le tout plus fluide que dans le film qui comporte certaines longueurs.

Le Casino de Paris nous propose, avec de grands moyens, une nouvelle version légèrement revisitée de Priscilla. La production n’a pas lésiné sur les moyens et on retrouve, comme à New York et comme à Londres, le bus baptisé Priscilla, qui emmène nos trois protagonistes dans leur voyage. Pour notre plus grand plaisir, Priscilla est une petite merveille technologique équipée en effets visuels multiples, et qui bouge dans tous les sens, pour devenir une véritable personnage à part entière dans le spectacle. Même si l’on note l’absence de l’escarpin géant qui était présent sur le toit du bus dans les versions anglophones, on ne boude pas notre plaisir dans la scène de « Follie, delirio » de la Traviata. Par ailleurs, on doit noter que les effets vidéos en fond de scène sont particulièrement réussis.

Sur scène, on assiste à une véritable avalanche de costumes, paillettes, maquillage et perruques, conforme à ce que l’on pouvait attendre et digne d’une production venant de Broadway.

Nos trois acolytes sont inégalement interprétés. On salue l’incroyable performance de David Alexis (Oliver Twist - Le Musical ; Le Bal des vampires) qui incarne une Bernadette parfaitement juste, à la fois dans le cynisme du personnage, et dans le chant. Laurent Ban (Mozart - l’Opéra Rock en Corée ; Aladin, faîtes un voeu ) fait également un excellent Dick parfaitement calé vocalement et en interprétation. Jimmy Bourcereau (Flashdance) qui a le physique musclé attendu pour jouer Brad, est relativement loin de son personnage à qui il donne une excentricité qui sonne parfois faux, et surtout qui n’a pas le niveau émotionnel attendu, un petit bémol qui vient entacher l’harmonie entre les trois personnages.