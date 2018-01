Critique : “Rêves Américains” de Thomas Hellman à la Comédie de Paris

Connaissez-vous l'histoire des États-Unis d'Amérique à l'époque de la Grande Ruée vers l'or ? Non ? Thomas Hellman vous la conte dans son spectacle Rêves Américains - De la ruée vers l'or à la grande crise.

Tout comme les histoires de cowboys et d'Indiens dans les westerns, les mines d'or, leurs déçus, la construction du chemin de fer, le télégramme, Ford, sont tout autant de sujets que Thomas Hellman vous raconte et vous chante. En s'appuyant sur des personnages comme des explorateurs, des chercheurs d'or, Hobos, ancien esclave travaillant sur les chantiers de chemin de fer ou encore légendes indiennes, le spectacle fait voyager le public dans les déserts et paysages industriels de l'Amérique de la fin du XIXe siècle.

Thomas Hellman a très bien préparé son spectacle grâce à des textes et quelques musiques d'époques. Il a composé la majorité des chansons de cette aventure à travers le Rêve Américain, et des musiques sur lesquelles il cite des extraits de Henry David Thoreau, John Steinbeck ou encore ses propres textes sur l'histoire de cette époque. Il envoûte la salle entière avec sa voix et l'embarque avec lui à 200% tels des enfants à qui on raconte une histoire d'aventure.