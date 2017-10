Robin des Bois, la légende... ou presque ! fait partie de ces grands classiques de la comédie musicale française jeune public qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Toujours aussi rafraîchissant et décalé, ce spectacle de Guillaume Beaujolais et Fred Colas nous revient en pleine forme au Théâtre du Menilmontant.

L'an passé, nous avions fait une critique élogieuse de Robin des Bois, la légende... ou presque ! lors de sa reprise au Théâtre du Gymnase. Les ingrédients alors évoqués ? Des gags délirants, des personnages à contre-courant et pas si caricaturaux qu'on pourrait le penser, des chansons bien intégrées à l'intrigue et qui font avancer l'histoire comme dans les meilleures comédies musicales de Broadway... et bien, force est de constater que le cocktail fonctionne toujours aussi bien, et on se surprend à rire de nouveau même en ayant déjà vu le spectacle à plusieurs reprises.

La salle de théâtre était bien pleine pour cette première représentation au Ménilmontant, produite par Alexandre Piot et UP Live (Oliver Twist, le musical). Beaucoup de familles avec leurs jeunes enfants, évidemment, mais aussi quelques adultes qui - de manière presque surprenante - rient presque aussi fort voire davantage que les bambins (en raison sans doute de la subtilité et de la double lecture de certaines blagues ?).

L'an passé, nous mettions aussi l'accent sur la qualité de la distribution et le plaisir que nous imaginions de pouvoir revoir le spectacle avec des artistes différents, ce d'autant plus que l'opportunité nous en est donnée puisque les rôles principaux sont joués en alternance. Pour cet après-midi de grande première, le couple Robin - Marianne était finement joué par Matthieu Brugot et Raphaëlle Arnaud, avec Mathilde Libbrecht à leurs côtés dans le rôle génial de Lady Toc. Le toujours aussi épatant Guillaume Beaujolais continue lui à nous faire rire aux éclats avec son interprétation du Prince John, qu'on se surprend espérer revoir pourquoi pas dans une suite des aventures de Robin des Bois.

