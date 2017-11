Critique : “Welcome to Woodstock”, amour, drogue et liberté !

De Jimi Hendrix à Janis Joplin en passant par Scott Mckenzie ou encore The Turtles, une trentaine de chansons accompagnent la bande de copains de leurs chambres étudiantes aux plaines du festival. On alterne ainsi entre chansons et histoire tout au long du spectacle. Un orchestre live donne le rythme mené par le chanteur Yann Destal (Modjo). Ce dernier est d'ailleurs à l'origine de la chanson titre de Welcome To Woodstock, chanson éponyme et seule création du spectacle puisque les autres titres sont des reprises et des réinterprétations.

On prend un vrai plaisir à réentendre des titres comme "Happy Together", "San Francisco", "On the road again" sans oublier le clin d’œil à la comédie musicale Hair. Les tableaux sont beaux et les jeux de lumières réussis de Jean-Luc Chanonat nous plongent dans l'univers psychédélique du

spectacle. Côté costumes, on redécouvre aussi le style des seventies, décennie marquante de l'histoire de la mode. Patte d'eph, blouses fluides et imprimés floraux, bref le look "Peace and Love" et "Flower Power", on a-do-re !