60 ans et pas une ride

L'histoire et l'émotion de West Side Story n'ont rien perdu de leur superbe plus d'un demi-siècle après leur création. Ce drame musical opposant les Jets au Sharks sur fond d'une histoire d'amour impossible met en scène 32 artistes sur scène qui donnent de leur personne pendant plus de deux heures en nous transportant dans le New York des années 50. Nous avions déjà été séduits en 2012 par la mise en scène sobre et efficace qui mettait en valeur les sublimes chorégraphies originales de Jerome Robbins grâce à un travail admirable sur les jeux de lumières. Il est incroyable de noter à quel point chaque mouvement de bras ou de jambes est associé à un bruit de l'orchestre, on sent que le travail sur la partition de Leonard Bernstein s'est fait en totale alchimie avec le chorégraphe et le résultat est toujours aussi bluffant notamment grâce à une distribution de qualité.

Kevin Hack (Next to Normal ; Les Miserables) campe un Tony séduisant et sensible à la voix puissante particulièrement touchante et tout en nuance sur "Tonight" et sa reprise. Nathalie Ballenger (My Fair Lady) quant à elle le complète parfaitement et rend le personnage de Maria attachant. La sulfureuse Anita, interprétée par Keely Beirne (After Midnight ; Memphis), nous offre un "America" toujours aussi éclatant mais sait se montrer déchirante particulièrement dans l'acte 2 avec son solo "A Boy Like That". Le reste de la troupe n'est pas en reste et l'on ne peut que saluer la qualité générale de l'ensemble de danseurs qui interprètent avec fougue et passion chacun des tableaux de ce classique indémodable. Les moments forts du spectacle ne changent pas avec le mythique "Mambo" du premier acte, la reprise de "Tonight" avec toutes ces mélodies mélangées ne faisant qu'unes et "Somewhere" dans le second acte qui, encore aujourd'hui, résonne de façon particulière.

Nous pourrons peut-être regretter la grandeur et relative froideur de la salle de la Seine Musicale qui n'apporte peut-être pas la même chaleur et confort que le Théâtre du Châtelet mais ne boudons pas notre plaisir car il est indispensable de nos jours de présenter à toutes générations ce genre de comédie musicale avec un orchestre "live" pour que le genre perdure et s'épanouisse dans la région parisienne et au-delà.

Retrouvez la bande-annonce de "West Side Story" à la Seine musicale