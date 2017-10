Découvrez la distribution française de “Bodyguard, Le Musical” !

Après de longs mois d'attentes, la production de Bodyguard, Le Musical a enfin levé le voile sur toute sa distribution et son équipe créative. Découvrez dès à présent qui aura la lourde tache de marcher dans les pas de la divine Whitney Houston et de son garde du corps Kevin Costner.

Un nouveau couple mythique



C'est avec surprise que nous découvrons que les deux noms principaux qui interpréteront Rachel Marron et Frank Farmer ne font pas forcément connus du grand public français. C'est mardi 10 octobre en fin de journée que la distribution tant attendue de la comédie musicale qui succèdera à Jésus-de Nazareth à Jérusalem au Palais des Sports à partir du 2 février 2018 a été dévoilée au grand public : Valérie Daure incarnera Rachel Marron et Benoit Maréchal interprètera Franck Farmer.

Native de Montréal, Valérie Daure est une jeune auteure, compositrice, interprète, instrumentiste et comédienne. Elle s'est faite repérée au Canada en 2014 grâce à l'émission télévisée "La Voix" (version canadienne de "The Voice"). Elle intègre alors la troupe de la comédie musicale Hairspray au Québec et a la chance d'effectuer les premières parties d'artistes renommés comme Akon ou Janelle Monae. Sa mission sera de convaincre le public français chaque soir avec l'une des chansons les plus complexes à chanter plusieurs fois par semaine : "I Will Always Love You".



Franck Farmer, celui qui devra tout faire pour protéger Rachel Marron et qui était incarné par Kevin Costner au cinéma, sera interprété par le comédien et danseur Benoît Maréchal. Après un diplôme d'ingénieur, il fait ses débuts sur scène en 2005 avec L'amant d'un jour, un spectacle sur Édith Piaf et Marlène Dietrich. Il retournera sur scène aux côté d'Isabelle Huppert dans Quartett quelques années plus tard. Vous l'avez également peut-être aperçu dans la saison 4 de la série "Les Bleus, premiers pas dans la police" sur M6. Au-delà de protéger Rachel Marron, il devra séduire un nouveau type de public qui ne le connaît pas encore : celui de la comédie musicale.