Dossier : La saison 2017-2018 à Paris

La saison de comédies musicales qui vient de s'achever à Paris a été marquée par la réussite d'Oliver Twist, le musical, la fermeture imprévue du Théâtre Mogador mais aussi et surtout par le nombre et la variété des spectacles présentés dont une sélection a été récompensée lors de la 1ère édition des Trophées de la Comédie Musicale. Qu'en sera t'il à la rentrée prochaine : peut-on s'attendre à une année aussi fastueuse ?

Après une année riche en créations de comédies musicales à Paris, synonyme de concurrence rude mais aussi de mise en lumière du genre auprès des spectateurs de la capitale, la saison 2017-2018 s'annonce dans la continuité de ce qui a été lancé l'an passé puisque de nombreux spectacles feront leur retour pour la 2ème année consécutive dans les théâtres parisiens. Cela peut être perçu comme un manque de créativité des auteurs français, de prudence de la part des producteurs, ou au contraire d'un signe fort de vitalité du marché qui propose à la fois un nombre significatif de reprises (les temps changent : il est encore souvent reproché aux spectacles parisiens de ne pas rester aussi longtemps à l'affiche qu'à New York ou à Londres !) mais aussi quelques créations dont on vous propose une sélection ci-après. Pour en savoir plus et rester au plus proche de l'actualité, on vous recommande de consulter tous les mois notre agenda mensuel des comédies musicales à Paris qui recense tous les spectacles à ne pas manquer !



Les créations

Parmi elles, il y a bien sûr des adaptations de comédies musicales étrangères comme Grease, le musical ; La Famille Addams ou encore The Bodyguard. Pour autant, on peut s'attendre à des productions spécifiquement réarrangées pour la France d'un point de vue de la mise en scène et de la scénographie. Elles devraient quoiqu'il arrive attirer beaucoup de spectateurs grâce aux films dont elles sont adaptées : un argument marketing dont ne pourront pas se targuer les créations Welcome to Woodstock, Guillaume Tell et Jesus - De Nazareth à Jérusalem, le nouveau spectacle de Christophe Barratier et Pascal Obispo, mais qui trouveront sans doute leur public grâce à leurs atouts respectifs. Enfin, n'oublions pas non plus Enooormes, une comédie musicale qu'on attend avec grande impatience au Théâtre Trévise, ainsi que La Clef de Gaïa, un de nos coups de cœur du Festival Off d'Avignon 2017.

Guillaume Tell - la nation en héritage, de Stéphane Métro

Aux Folies Bergère à Paris les 17 et 18 novembre 2017, puis en tournée.

Livret, musique, et mise en scène de Stéphane Métro ; Chorégraphies de Martin Matthias Ysebaert

Avec : Nuno Resende, Candice Parise, Ana K, Baptiste Udriot, Christelle Riesle, Benjamin Maytraud, Charlie Loiselier, Bastien Jacquemart, Romain Fructuoso

La Clef de Gaïa , de Lina Lamara

Du 21 septembre au 30 décembre 2017

Au Théâtre des Mathurins

36 rue des Mathurins - 75008 Paris

Mise en Scène : Cristos Mitropoulos ; Lumières : Maxime Roger ; Décor : Christian Courcelles ; Compositions : Lina Lamara ; Arrangements guitare : Pierre Delaup

Avec : Lina Lamara

Enooormes , d'Alyssa Landry, Emanuel Lenormand et Thierry Boulanger

A partir du 4 janvier 2018

Au Théâtre Trévise

14 rue de Trévise - 75009 Paris

Mise en scène : Emanuel Lenormand

Avec, en alternance : Magali Bonfils, Cécilia Cara, Dalia Constantin, Anaïs Delva, Claire Perot et Marion Posta

La Famille Addams - La comédie musicale , de Marshall Brickman et Rick Elice

Du 15 septembre au 31 décembre 2017

Au Théâtre Le Palace

8 rue du Faubourg Montmartre - 75009 Paris

Paroles et musiques : Andrew Lippa ; Décors : Massimiliano Merenda ; Costumes : Inzillo Sweet Mode SRL ; Lumières : Maurizio Montobbio ; Son : Armando Vertullo ; Chorégraphies : Julie Ledl ; Direction Vocale et Musicale : Raphael Sanchez ; Mise en scène : Ned Grujic ; Assistant Mise en Scène, Assistant Chorégraphie, Dance Captain & Swing : Christopher Lopez



Avec : Vincent Gilliéron, Guillaume Bouchède, Charlotte Hervieux, Simon Gallant, Lucie Riedinger, Magalie Guerrée, Laurent Conoir, Stéphanie Gagneux, Dalia Constantin et Cyril Romoli

Welcome to Woodstock , de Jean-Marc Ghanassia



Du 15 septembre 2017 au 7 janvier 2018

Du mercredi au samedi à 20h00, le dimanche à 17h00

Au Théâtre Comédia

4 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Livret : Jean-Marc Ghanassia ; mise en scène : Laurent Serrano ; direction musicale : Philippe Gouadin ; scénographie et décors : Jean Haas ; création vidéo : Olivier Roset ; chorégraphies : Cécile Bon ; costumes : Cidalia da Silva ; lumières : Jean-Luc Chanonat.

Avec : Morgane Cabot, Xavier V. Combs, Magali Goblet, Jules Grison, Pierre Huntzinger, Geoffrey Peverelli, Margot Maillet.

Musiciens : Philippe Gouadin (claviers), Yann Destal (chanteur lead, guitare, harmonica), Cléo Bigontina (basse), Benoît Chanez (guitare) et Hubert Motteau (batterie).

Jésus – De Nazareth à Jérusalem , de Christophe Barratier et Pascal Obispo

À partir du 17 octobre 2017

Au Palais des Sports

34, Boulevard Brune - 75015 Paris

Puis en tournée du 27 janvier au 21 avril 2018

Mise en scène : Christophe Barratier ; Paroles : Didier Golemanas



Avec : Mike Massy, Anne Sila, Clément Verzi, Gregory Deck, Crys Mammour, Olivier Blackstone, Solal et Jeff Broussoux

Grease , de Jim Jacobs et Warren Casey

À partir du 28 septembre 2017

Au Théâtre Mogador

25 rue de Mogador, 75009 Paris

Livret, paroles et musiques : Jim Jacobs ; mise en scène : Martin Michel, assisté de Véronique Bandelier, metteur en scène résidente.

Avec : Alexis Loizon, Alyzée Lalande, Emmanuelle N'Zuzi, Véronique Hatat, Céline Groussard, Alexandre Faitrouni, Florie Sourice, Astou Malva Gueye, Sarah Manesse, Yanis Si Ahmed, Doryan Ben, David Sollazzo, Jérémy Petit, Luna Chiquerille, Emmanuelle Guelin, Alexander Wood

Bodyguard, Le Musical

À partir de février 2018

Au Palais des Sports de Paris

34, Boulevard Brune - 75015 Paris



Puis en tournée dans toute la France

Mise en scène : David Eguren

Footloose

En février 2018 aux Folies Bergère

32 Rue Richer, 75009 Paris

Mise en scène, traduction et adaptation : Serge Postigo ; Assistante à la mise en scène : Marie-Hélène Dufort ; Chorégraphies : Steve Bolton ; Direction musicale et adaptation de l'orchestration : Guillaume St-Laurent

Les Secrets de Barbe Bleu

À partir du 1er novembre au Théâtre Trévise

14 rue de Trévise 75009 Paris

Livret : Clara D'Agostino ; Musiques : Sandra Gaugué ; Paroles : Vincent Merval

La Dame de Chez Maxim

Du 5 septembre au 15 octobre 2017 au Théâtre 13

30 rue du Chevaleret, 75013 Paris

Texte : George Feydeau ; Mise en scène : Johanna Boyé ; Adaptation : Johanna Boyé et Pamela Ravassard

Les spectacles "jeune public"

Les familles, une des principales cibles des productions de comédie musicale, ne seront pas oubliées cette saison. Elles auront en effet l'embarras du choix selon les âges, les goûts et les couleurs avec quelques valeurs sûres comme Peppa Pig ou Petit Ours Brun pour les plus jeunes ou encore le conte musical Emilie Jolie. Il faudra aussi compter sur Les Aventures de Tom Sawyer, la nouvelle création du trio Julien Salvia, Ludovic Alexandre Vidal et David Rozen, qui fera ses débuts au Théâtre Mogador pendant les vacances scolaires de février 2018.

Robin des Bois, la légende… ou presque !

A partir du 15 octobre 2017 au Théâtre de Ménilmontant

15 Rue du Retrait, 75020 Paris

Auteurs : Fred Colas & Guillaume Beaujolais ; Mise en scène : Guillaume Beaujolais

Avec : Matthieu Brugot, Lucie Riedinger, Aurélie Vigent, Raphaëlle Arnaud, Ghislain Delbecq, Benjamin Gouy-Pailler, Guillaume Beaujolais, Joël Wood, Régis Olivier, Benjamin Falletto



Les Aventures de Tom Sawyer , de Julien Salvia et Ludovic-Alexandre Vidal

À partir du 17 février 2018

Au Théâtre Mogador

25 rue de Mogador, 75009 Paris



Musique : Julien Salvia ; Livret et paroles : Ludovic-Alexandre Vidal ; Mise en scène : David Rozen

Avec : Jimmy Costa-Savelli, Olivia Masseron, Harry Hamaoui, Antoine Beauraing, Megan Bonsard, Vincent Escure, Joseph Laurent, Bastien Gabriel et Marion Préïté.

Le Livre de la Jungle , d'Ely Grimaldi et Igor De Chaille

Du dimanche 8 octobre 2017 au vendredi 2 mars 2018

Au théâtre des Variétés

7 boulevard Montmartre, Paris 75002

Compositions : Raphaël Sanchez ; Mise en scène : Ned Grujic ; Chorégraphies : Julia Ledl ; Costumes : Corinne Rossi ; Masques et marionnettes : Julie Coffinières

Avec : Tom Almodar, Sébastien Duchange, Antoine Lelandais, Cédric Revollon, Terja Diava, Lorna Roudil, Adrian Conquet, Max Carpentier

Émilie Jolie , un conte musical de Philippe Chatel



A partir du 21 octobre 2017 au Théâtre Comédia

14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Mise en scène : Philippe Chatel et Laurent Serrano ; Direction d'orchestre : Philippe Gouadin ; Chorégraphies : Emmanuelle Boueziz

Aladin, faites un voeu ! de Marie-Jo Zarb et David Rozen

Au Théâtre du Palais Royal du 7 octobre au 30 décembre 2017

Livret : Marie-Joe Zarb et David Rozen ; Mise en scène : David Rozen ; Compositeur : Shay Alon ; Chorégraphie : Yohan Nus

Avec : Bastien Jacquemart, Gregory Amsis, Kaïna Blada, Sophie Faguin, Joris Conquet, Thomas Ronzeau, Julien Mior, Lorena Masikini

La folle histoire du petit chaperon rouge, le musical

Au Théâtre des Nouveautés jusqu'au 31 décembre 2017

24 boulevard Poissonières 75009 Paris

Mise en scène : Léon ; Auteurs : Pascal Joseph, Nicolas Giraud, Nicolas Giraud

Avec : Clémence Bouvier, Anjaya, Yohann Bertinetti, Nicolas Giraud, Jérôme Lifszyc, Yann Moczadlo

Petit Ours Brun

À partir du 14 octobre 2017 au Théâtre du Gymnase Marie-Bell

38 boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Mise en scène : Ned Grujic ; Livret et paroles : Marie Aubinais ; Livret : Maris-Agnès Gaudrat ; Musiques : Félix le Bars

Peppa Pig - Le Grand Splash , au Casino de Paris

De Richard Lewis (livret et paroles) et Mani Svavarsson (musiques), adapté en France par Julien Alluguette.

Du 21 octobre au 5 novembre 2017 au Casino de Paris

16, rue de Clichy 75009 Paris

Mise en scène originale : Richard Lewis ; Direction artistique, livret et mise en scène : Julien Alluguette ; Direction technique : Charles Gratecap ; Formation marionnettes : Claire Rabant.

Mozart



Du 21 octobre 2017 au 4 mars 2018

Au théâtre de la Tour Eiffel

4 Square Rapp, 75007 Paris

Auteurs : Rémy Caccia & Christelle Chollet

La Revanche du Capitaine Crochet



À partir du 25 octobre 2017

Au théâtre de la Michodière

4 bis rue de la Michodière, 75002 Paris

Mise en scène : Ned Grujic ; Auteurs : Ely Grimaldi, Igor De Chaillé, Raphael Sanchez

Peter Pan



Du 30 septembre 2017 au 13 janvier 2018

Au Bobino théâtre

14-20 rue de la Gaîté, 75014 Paris

Mise en scène : Guy Grimberg, Musique : Raphaël Sanchez, Serge Léonardi, Guy Grimberg et Dimitri Lefebvre

Kid Manoir



Du 21 octobre 2017 au 6 janvier 2018

Au Théâtre Antoine

14 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Mise en scène : David Rozen ; Chorégraphies : Johan Nus ; Composition : Fred Colas

Tire la chevillette ! ...



Du 9 septembre 2017 au 6 janvier 2018

Au Funambule Montmartre

53 rue des Saules, 75018 Paris

Mise en scène : Elrik Thomas ; Musique : Raphaël Sanchez, Auteurs : Jessica Goldman, Zacharie Saal, Caroline Laurent, Laurent Jacques

Les spectacles en anglais

Malgré la fermeture pour travaux du Théâtre du Châtelet, habitué à proposer des spectacles musicaux en anglais, il y aura en fin d'année 2017 quelques comédies musicales à découvrir en version originale avec notamment West Side Story à la nouvelle Seine Musicale, dirigée par Jean-Luc Choplin. La production du Théâtre du Châtelet Singin' in the Rain fera également son retour, cette fois au Grand Palais, ce qui constitue un vrai défi pour l'équipe créative et technique tant l'acoustique de la salle est loin des standards d'un théâtre ou d'une salle de concert.

Irish Celtic - Générations

Notre Avis

Du 09 au 12 novembre 2017

Au Casino de Paris

West Side Story

À la Seine Musicale, sur l'Île Seguin - Boulogne-Billancourt

Du 12 octobre au 22 novembre 2017

Réservations à partir du 22 février 2017 sur www.laseinemusicale.com

Singin' in the Rain

Du 28 novembre 2017 au 11 janvier 2018

Au Grand Palais, avenue Winston Churchill 75008 Paris

Les reprises

Vous venez d'emménager à Paris et vous n'aviez pas eu l'occasion de voir l'ensemble de ces spectacles l'an passé ? Tant mieux pour vous, vous aurez le choix du Roi ! La majorité des "grands spectacles" rempile en effet pour une 2ème année, bien que le nombre de représentations soit cette fois-ci bien plus limité. On vous encourage aussi à ne pas oublier des spectacles de théâtre musical plus "modestes" comme Louise Weber dite La Goulue, qui est une sacré réussite d'un point de vue performance d'artiste, ou encore les spectacles de Disneyland Paris qui malgré leur courte durée (20 minutes en moyenne) sont d'une qualité irréprochable.

Dirty Dancing - L'Histoire originale sur scène, de Eleanor Bergstein

Du 11 au 14 janvier 2018 au Palais des Congrès de Paris

Puis en tournée jusqu'au 4 avril 2018

Adaptation : Ludovic-Alexandre Vidal ; Metteur en scène résident : David Eguren ; Chorégraphe résident : Martin Matthias Ysebaert ; Directeur musical résident : David Aubaile ; Coach vocal : Damien Silvert, assisté de Angie Berthias Cazaux ; Directeur de casting : Rabah Aliouane.

Louise Weber dite La Goulue, la biographie musicale

Au théâtre de la Contrescarpe

À l'automne 2017 (une fois par semaine)

Auteur : Delphine Gustau

Mise en scène : Delphine Grandsart et Delphine Gustau

Distribution : Delphine Grandsart et Matthieu Michard à l’accordéon

Les Dix commandements , produit par Elie Chouraqui et Dominique Monera

À la Seine Musicale du 30 novembre au 17 décembre 2017.

1 Cours de l'Île Seguin

92100 Boulogne-Billancourt

Mise en scène : Elie Chouraqui ; Musique : Pascal Obispo ; Paroles : Lionel Florence et Patrice Guirao ; Chorégraphies : Kamel Ouali ; Décors : Giantito Burchiellaro ; Costumes : Sonia Rykiel ; Coach vocal : Ahmed Mouici

Avec : Merwan Rim (Ramsès), Ahmed Mouici (Ramsès) Lisbet Guldbaek (Bitia), Pablo Villafranca (José), Anne Warin (Yokébé), Joshaï (Moïse), Micky Gabay (Aaron / Moïse), Cylia (Sephora), Safi (Sephora), Vanina Pietri (Nefertari), Charlotte Berry (Myriam), Solen Sawen (Nefertari), Jocelyn Durvel (Séti)

Notre-Dame de Paris, de Richard Cocciante et Luc Plamondon

En tournée dans toute la France à partir du 7 avril prochain

Au Palais des Congrès de Paris du 9 au 12 novembre 2017

Mise en scène : Gilles Maheu ; Chorégraphies : Martino Muller

Avec : Angelo Del Vecchio, Alyzée Lalande, Martin Giroux, Daniel Lavoie, Hiba Tawaji, Jay, Richard Charest

Les Choristes - le spectacle musical , de Christophe Barratier et Bruno Coulais

Jusqu'au 18 juin 2017 aux Folies Bergère, en tournée dans toute la France puis de retour à partir du 19 janvier 2018 à Paris.



Mise en scène : Christophe Barratier

Avec : Jean-Louis Barcelona, Patrick Zard, Aude Candela, Jean-Pierre Clami, Michel Pilorgé,Victor Le Blond, Le chœur d'enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine

Les spectacles musicaux de Disneyland

À Disneyland Paris

La Forêt de l'Enchantement, jusqu'au 3 septembre 2017

Mickey et le Magicien, jusqu'au 7 janvier 2018

Frozen Sing-Along, du 11 novembre 2017 au 7 janvier 2018

Ohlala de Grégory et Rolf Knie

Le 16 septembre 2017

Au Palais des Sports - Le Dôme de Paris

La Vie Parisienne... ou presque !

À partir du 27 septembre 2017 au Théâtre Daunou

7 rue Daunou 75002 Paris

Mise en scène : Philippe D'Avilla ; Chorégraphies : Emma Scherer

Et Pendant ce temps, Simon veille !



Jusqu'au 6 janvier 2018 au Théâtre de la Contrescarpe

5 rue Blainville 75005 Paris

De : Corinne Berron, Bonbon, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Trinidad

Les Coquettes

Jusqu'au 21 octobre 2017 au Grand Point Virgule

8 bis rue de l'Arrivée, 75014 Paris

De et avec : Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo

Yolanda, le premier jour

Du 14 septembre 2017 au 18 janvier 2018 à la Folie Théâtre

6 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris

De et avec : Olivier Pochon ; Mise en scène : Marc-Antoine Allory ; Piano : Marie-Laure Chanet

Les revues musicales

C'est dans cette catégorie de spectacles qu'on fait généralement les meilleures découvertes et que les talents se révèlent : cette année encore, on vous encourage vivement à aller les découvrir sur scène tant ces artistes nous ont ravis avec leurs précédents spectacles, c'est le cas notamment de Veronic Dicaire avec son spectacle époustouflant Voices, des Sea Girls, des Divalalas et bien sûr des Franglaises, lauréats du Trophée de la comédie musicale "Meilleure Revue Musicale" en juin dernier.

Les Sea Girls - La Revue conçu et interprété par Agnès Pat', Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon



Au Trianon de Paris du 23 au 31 décembre 2017 et en tournée du 5 octobre 2017 au 9 Juin 2018

Mise en scène : Philippe Nicolle ; Chorégraphie : Estelle Danière ; Costumes et coiffes : Carole Gérard ; Maquillages et coiffures : Nathy Polak ; Scénographie : Michel Gueldry ; Lumière : Léo Garnier : Son : Fabien Aumenier ; Guitare : Bassem Ajaltouni ou Dani Bouillard ; Percussions : Guillaume Lantonnet ou Vincent Martin

Les Divalalas : Femme Femme Femme

A Paris du 13 octobre 2017 au 10 février 2018 au Théâtre de Ménilmontant

En tournée dans toute la France entre le 22 septembre 2017 et le 29 mars 2018



Mise en scène : Freddy Viau ; Orchestrateur vocal : Raphaël Callendreau ; Chorégraphie : Cathy Arondel ; Son : Olivier Coquelin ; Mise en lumière : James Groguelin ; Scénographie : Nicolas De Ferran ; Costumes et coiffures : MonMarin

Avec : Gabrielle Laurens, Angélique Fridblatt, Marion Lépine

Les Franglaises - Le Viens-retour

Notre avis

Du 13 juin au 30 novembre 2017

A Bobino

14-20 rue de la Gaité, 75004 Paris

Voices, de Veronic Dicaire

Au Grand Rex de Paris du 20 au 23 avril 2017 ainsi que le 10 et 11 novembre 2017

1 Boulevard Poissonière, 75002 Paris

En tournée dans toute la France.

Comic-Hall , de Christelle Chollet

Du 27 juillet 2017 au 27 janvier 2018

Théâtre de la Tour Eiffel, 4 Square Rapp 75007 Paris

Mise en scène : Rémy Caccio ; chorégraphie : Odiel Bastien ; collaboration artistique : David Montagne et Édouard Pluvieux.

Avec : Christelle Chollet ; guitare : Raphaël Miconnet ; piano (en alternance) : Pascal Miconnet, Jérémie Jouniaux, Rémy Charlet.

Il va sans dire que la liste des spectacles recensés ci-dessus ne sont qu'une infime sélection des comédies musicales à l'affiche de la rentrée parisienne 2017-18. Nous ne manquerons pas d'aller voir le maximum de spectacles au cours de l'année pour partager notre avis et vous recommander les pépites à ne pas manquer !