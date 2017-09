Dossier : la saison 2017-2018 en Europe

EL GUARDAESPALDAS (The Bodyguard)

Au Teatro Coliseum de Madrid du 28 septembre 2017 au 4 février 2018

The Bodyguard (en espagnol, El Guardaespaldas), c'est bien-sûr le film qui a permis à Whitney Houston de crever l'écran en 1992, avec le tube planétaire -à l'origine de Dolly Parton- "I will always love you". Mais c'est aussi, depuis 2012, la comédie musicale qui en a été adaptée, sur l'histoire d'amour entre une star internationale et son garde du corps. Avec une bande-son composée des plus grands succès de la diva ("How will I know", "I Have Nothing",...), The Bodyguard est une excellente occasion de se replonger dans le meilleur des années 80 !

Et pour cette version madrilène, un casting pour le moins prometteur est proposé, avec en tête d'affiche la rayonnante et talentueuse Fela Domínguez et le charismatique Maxi Iglesias (rien à voir avec Julio), accompagnés entre autres de Damaris Martinez (Shenzi dans la version espagnole du Roi Lion) dans le rôle de Nicki Marron.



D'après le film de Mick Jackson, livret de Alexander Dinelaris, mise-en-scène de Carline Brouwer

Une production de Stage Entertainment