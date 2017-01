Dossier : Les comédies musicales de 2017 à Broadway

Prince of Broadway

À partir du 24 août au Samuel J. Friedman Theatre

On ne présente plus Harold Prince, l'un des metteurs en scène les plus influents et productifs de Broadway. L'Homme aux dix Tony Awards a mis en scène des comédies musicales telles que Cabaret, Evita, Follies, ou encore The Phantom of the Opera.

Prince of Broadway est une revue lui rendant hommage avec des extraits de plusieurs des spectacles qu'il a mis en scène et/ou produit. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est le maître en personne qui met en scène le spectacle.

Le show s'est déjà joué au Japon en 2015 avec une distribution prestigieuse réunissant entre autres Ramin Karimloo (Les Misérables ; The Phantom of the Opera), Tony Yazbeck (On The Town) ; Shuler Hensley (Oklahoma!) et Emily Skinner (Side Show). Pour l'occasion, une nouvelle chanson a été écrite et composé par Jason Robert Brown (Parade ; The Last Five Years).