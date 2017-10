En images : Les auditions de “La Cigale sans la Fourmi”

Pour ce premier tour d'auditions, les artistes devaient présenter une fable ainsi qu'une chanson libre. La fable la plus récitée était bien évidemment la plus connue : "Le Corbeau et le Renard", mais aussi "La Cigale et la fourmi" alors que quelques candidats ont proposé "Le Lion et le Rat". Ces fables leur permettaient de présenter les qualités de comédiens en jouant le narrateur mais également les deux animaux de la fable. La majorité des artistes ont choisi une interprétation plutôt classique tandis que certains ont proposé des modifications des fables pour être plus originaux.