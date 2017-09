Le directeur technique, Eric Van Der Palen explique qu’ils ont souhaité "créer un univers accueillant et une identification immédiate des années cinquante" . Ce dernier a également cherché à réaliser un rapprochement entre les musiciens et les comédiens surtout pour les scènes où ils sont tous présents comme celle du bal. Pour se faire, ils ont supprimé la fosse d'orchestre, et, plutôt que de cacher les musiciens en coulisses comme pour Cats il y a deux ans, l’orchestre sera sur la scène. L’autre nouveauté au niveau de l’aménagement de la salle, ce sont les écrans pour sur-titres. En effet, pour atteindre plus facilement la population touristique, le Théâtre Mogador proposera les représentations de Grease en version sur-titrée anglais. Cependant ce n’est pas sans un travail minutieux d’horloger, tout comme l’encodage de la sono, qui demande un découpage du texte scène par scène pour que le son soit le meilleur possible et que le public ne soit pas agressé par un volume sonore trop fort. Les moments les plus complexes sont pour passer d’une scène chantée à une scène parlée, et inversement. De longues heures de travail attendent encore Julius Tessarech, responsable de l’équipe du son et les comédiens pour obtenir un résultat le plus naturel possible. Matthieu Patriarca en charge des lumières, travaille en étroite collaboration avec la mise en scène, les décors mais aussi la musique. Pour se faire il travaille en premier sur une maquette, pour donner vie au décor et s'évertuer à rendre les comédiens plus présents. Depuis seulement samedi dernier, les comédiens ont enfin investi la scène et les décors. Les ajustements commencent et le travail sur l’implantation des lumières est le plus discret possible. "C’est le moment où tous les corps de métiers s’accordent".