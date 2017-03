Événement pour les 50 ans du film “Les Demoiselles de Rochefort”

Le 8 mars 1967 sortait au cinéma le film de Jacques Demy, Les Demoiselles de Rochefort. Avec plus d'un million d'entrées au box office, ce film est devenu un classique du genre des films musicaux. Cinquante ans après, Le Grand Rex organise un événement pour l'occasion.

Le film, ce classique

Les Demoiselles de Rochefort est un film franco-américain de Jacques Demy. Ce dernier a réalisé en 1964 Les Parapluies de Cherbourg, film musical qui a donné son premier grand rôle à Catherine Deneuve. Trois ans après, il renoue avec sa muse et donne même un rôle à la soeur de cette dernière : Françoise Dorléac. Elles incarnent alors des soeurs jumelles, Delphine et Solange Garnier, vivant à Rochefort, professeurs de danse et de chant, à la recherche de l'amour.

À la distribution on retrouve des figures américaines du genre des films musicaux : Gene Kelly (Un Américain à Paris ; Singin' In The Rain) et Georges Chakiris (West Side Story). A leurs côtés, Danielle Darrieux (Huit femmes ; Pièce Montée) est la seule du film à ne pas être doublée pour le chant dans ce film.

Les partitions sont signées Michel Legrand, compositeur "oscarisé" trois fois pour ses bandes originales de films. Il a notamment été nommé pour le Tony Award de la meilleure musique originale pour Amour en 2002.