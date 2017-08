Le Festival Fringe d'Edimbourg célèbre cette année ses 70 ans avec près de 3 200 spectacles à l'affiche et plus d'un million de visiteurs attendus du 4 au 28 août 2017 : incomparable !

Comme nous l'expliquait l'artiste Isabelle Georges (Padam, Padam ; Une étoile et moi), il faut avoir été au moins une fois dans sa vie à Edimbourg au mois d'août pour aller au Festival Fringe : "C'est le plus grand festival de spectacles au monde. Je dis à tous les artistes et ceux qui aiment le monde du spectacle d'y aller. Le Festival d'Avignon j'ai trouvé ça petit à côté (rires). Edimbourg c'est vraiment autre chose, avec je crois près de 3 000 spectacles : c'est extraordinaire !"

Effectivement, les chiffres sont assez hallucinants : si le Festival Off d'Avignon annonçait une programmation 2017 de 1 480 spectacles répartis dans 128 lieux et 119 théâtres, le Festival Fringe d'Edimbourg est d'une toute autre dimension avec 3 269 pièces et 294 lieux de spectacles comptabilisés en 2016.

Et les spectacles musicaux dans tout ça ?

Près d'un tiers des spectacles du Festival Fringe d'Edimbourg sont des spectacles musicaux : autant dire que les passionnés comme nous ont là-bas largement de quoi se régaler ! Comme son nom l'indique ("Fringe" signifie "Avant-Garde"), le Festival propose souvent des oeuvres expérimentales dans la mesure où il n'y a aucun jury ni commission de sélection, ce qui permet une participation de n'importe quelle type de performance.

L'édition qui vient de démarrer ce vendredi 4 août en Écosse s'annonce en tout cas tout à fait exceptionnelle puisque le Festival a été inauguré en 1947 et célébrera donc ses 70 ans : de nombreux événements sont prévus à ce titre pour que la fête culturelle soit encore plus grandiose et mémorable.

Crédit photos : James Ratchford