“Footloose” aux Folies Bergère en février 2018

Après plusieurs semaines de représentations à Montréal dans le cadre du festival Juste pour rire, l'adaptation de la comédie musicale Footloose signée Serge Postigo enflammera les Folies Bergère de Paris pour une trentaine de représentations à partir de février 2018.

Imaginez une petite ville de l'ouest des États-Unis où ni la danse, ni la musique ne sont autorisés suite à un accident de voiture qui a coûté la vie à plusieurs adolescents, dont la fille du révérend. Une ville triste et austère où un beau jour, un jeune danseur du nom de Ren McCormick décide de se rebeller et de lever la censure en tentant de ramener la danse et la joie de vivre au sein de la commune. C'est le sujet du film culte de l'américain Herbert Ross, Footloose, sorti sur les écrans en 1984. L'acteur Kevin Bacon y campait un Ren McCormick survolté et révolté, bien décidé à remettre la jeunesse et la liberté au cœur de sa ville à coups de chorégraphies endiablées qui sont restées dans les mémoires.

Ce message d'espoir sur fond de musiques rythmées avait naturellement donné lieu à une version scénique à Broadway en 1998, puis dans le West End en 2006, avec une partition de Tom Snow et des textes de Dean Pitchford. Et en juin 2017, c'est une adaptation francophone de Footloose produite par Juste pour rire et signée par le metteur en scène canadien Serge Postigo, qui avait déjà adapté Mary Poppins en français il y a environ un an, qui s'est jouée jusqu'au 5 août dernier au Théâtre St-Denis, à Montréal.

De Montréal à Paris

En tout, ce ne sont pas moins de 62 000 spectateurs qui se sont bousculés pour venir applaudir cette version de Footloose traduite presque intégralement en français, hormis quelques chansons d'origine qui ont été conservées dans la langue de Shakespeare. Et il y a quelques jours, l'équipe de Juste pour rire a annoncé que le spectacle allait débarquer à Paris dès février 2018 pour au moins une trentaine de représentations aux Folies Bergère. Aux manettes, on devrait retrouver Serge Postigo, qui s'attellera à adapter les textes pour les spectateurs français, ainsi que la plupart des artistes québecois qui avaient foulé les planches du Théâtre St-Denis... "Everybody cut Footloose" !

Crédit Photo : Laurence Labat

Footloose

En février 2018 aux Folies Bergère

32 Rue Richer, 75009 Paris

Mise en scène, traduction et adaptation : Serge Postigo ; Assistante à la mise en scène : Marie-Hélène Dufort ; Chorégraphies : Steve Bolton ; Direction musicale et adaptation de l'orchestration : Guillaume St-Laurent ; Scénographie : Pierre-Étienne Locas ; Conception des éclairages et vidéos : Lüz Studio (Matthieu Larrivée) ; Sonorisation : Guy Hébert ; Conception des accessoires : Alain Jenkins ; Conception des costumes : Denis Lavoie ; Direction vocale : Estelle Esse.

Réserver