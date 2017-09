“Game of Thrones Live Experience” en concert à Paris !

Alors qu'une comédie musicale parodique s'apprête à voir le jour Off-Broadway dans quelques semaines, l'expérience musicale qui traversera prochainement l'Europe viendra poser ses valises à Paris en mai prochain.

Au pied du Mur !



Il aura fallu plus de 3 ans pour que le compositeur de la série Ramin Djawadi réussisse à transposer sa vision de la série sur scène. Après 7 saisons et une ultime en production pour 2019, "Game Of Thrones" est devenue l'une des séries les plus populaires au monde grâce à son univers unique mais aussi par sa musique mythique. Le thème du générique est devenu culte et il n'est pas étonnant que l'ensemble de la bande originale soit enfin utilisé sur scène dans un projet plus ambitieux. "Games of Thrones Live Concert Experience" promet d'être un évènement visuel et auditif épatant grâce à un dispositif réunissant 80 musiciens, une chorale ainsi que sept scènes symbolisant les différents royaumes de Westeros. Un gigantesque écran motorisé à double face permettra de diffuser des extraits des différentes saisons pendant que le compositeur dirigera l'orchestre au cœur de cette imposante structure. Flammes, neige, fumée et autres cris de dragons seront utilisés pour donner vie en direct à la série. Nous ne savons pas encore si nous aurons le droit à l'ensemble de ces effets spéciaux mais le programme est déjà alléchant.