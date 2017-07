Gloria des Kids United dans la peau d’Émilie Jolie au Théâtre Comédia

Gloria, 10 ans, découverte dans The Voice Kids a récemment expliqué, dans un article paru dans le magazine Gala, déjà connaître la comédie musicale grâce à sa mère qui lui en fredonnait souvent les chansons. Sur la photo qui illustre ce même article, on peut y voir la jeune artiste enregistrer l'une des chansons du spectacle ("La Chanson d’Émilie et du Grand Oiseau") au côté du comédien et chanteur Vincent Heden (Love Circus, Disco ; Salut Les Copains). Rien n'a encore été officiellement annoncé mais l'artiste semble bel et bien faire partie de la distribution.