“Gosse de Riche” au Théâtre Trévise à Paris en avril

Une œuvre du compositeur de film Maurice Yvain sera présentée par la Compagnie des Frivolités Parisiennes (Paris Chéri(es)) au Théâtre Trévise pour deux représentations exceptionnelles : Gosse de Riche.

Cette comédie musicale a été créée en 1924 par Maurice Yvain, compositeur entre autres de "Mon Homme" rendue célèbre par Mistinguett. Il a également composé plus d'une vingtaine d'opérettes entre 1922 et 1958 [NDRL : dont Yes!, présentée par la même compagnie au Café de la Danse en 2015]. Aux manettes du livret de Gosse de Riche, on retrouve un dramaturge et acteur de l'époque, Jacques Bousquet, et à l'origine des paroles et de la composition d'une musique, Henri Falk avec qui Maurice Yvain a travaillé plusieurs fois.

Gosse de Riche met en scène le peintre André Sartène, qui vole sa femme au bourgeois Achille Patarin, son modèle. S'ensuivent alors de nombreux rebondissements autour de cet imbroglio amoureux.

Sur la scène du Théâtre Trévise vous retrouverez Léovanie Raud (La Belle et La Bête ; Paris Chéri(e)s), Charlène Duval (Entre Copines ; Paris Chéri(e)s), Dorothée Lorthiois (Don Giovanni ; La Flûte Enchantée), Ariane Pirie (Créatures ; L'Hôtel des Roches Noires), Guillaume Paire, Alexandre Martin-Varroy (Ce soir il pleuvra des étoiles ; Cabaret) et Olivier Podesta (La Belle et La Bête ; Peter Pan).

Gosse de riche , de Maurice Yvain, Jacques Bousquet et Henri Falk

Les 12 et 19 avril 2017

Au Théâtre Trévise

14 rue de Trévise - 75009 Paris

Mise en scène : Pascal Neyron assisté d'Olivier Podesta ; Costumes : Daniela Telle ; Chorégraphies : Caroline Roëlands

Avec : Dorothée Lorthiois, Charlène Duval, Ariane Pirie, Léovanie Raud, Guillaume Paire, Alexandre Martin-Varroy et Olivier Podesta