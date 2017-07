“Hercule” : de l’Olympe à Broadway ?

Outre sa partition efficace, les seconds rôles comme Hadès, Peine et Panique ont un fort potentiel comique pour un trio scénique efficace à l'image de Jafar et Iago dans Aladdin. L'inspiration de la mythologie grecque et les nombreuses bêtes qu'Hercule doit vaincre sont autant de défis de mise en scène qui pourraient rendre la scénographie exceptionnelle. Pour le moment, seul Alan Menken a confirmé travailler sur le projet. Rien ne dit s'il composerait de nouvelles chansons pour la version sur scène à l'image de La Belle et la Bête, Le Bossu de Notre-Dame ou Aladdin. Malheureusement, un représentant de Disney Theatrical Production a pour le moment nié tout projet sur ce dessin animé.

Alors que Frozen : The Musical arrivera l'année prochaine, Disney n'est pas prêt de laisser son empire retomber avec les succès colossal de The Lion King et d'Aladdin. Même si le dessin animé "Hercule" n'a pas été un triomphe commercial, une adaptation scénique avec une distribution de qualité pourrait faire renaître de ses cendres un Dieu qui le mérite depuis bien longtemps.

Retrouvez la bande-annonce du dessin animé de Disney "Hercule"