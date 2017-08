Alors que le film inspiré de la vie de P.T Barnum "The Greatest Showman" est prévu sur nos écrans le 24 janvier 2018, la comédie musicale sur cette légende vivante sobrement intitulé Barnum est prête à faire son retour à Londres après une longue absence.

"The Greatest Show on Earth"

Phineas Taylor Barnum, plus connu sous le nom de P.T Barnum fut l'un des entrepreneur de spectacles américain les plus célèbres de sa génération. Il révolutionna l'art du cirque en y ajoutant de la démesure et en proposant trois pistes sous une même tente ce qui ne s'était jamais fait auparavant.

C'est en 1980 que la première version de la comédie musicale inspirée de sa vie entre 1835 et 1880 fut crée à Broadway au St James Theatre. Menée par Jim Dale dans le rôle du show-man et Glenn Close (Sunset Boulevard) dans celui de sa femme, Barnum fut nommée dans pas moins de 10 catégories et en remporta trois pour meilleurs costumes, meilleurs décors et meilleur rôle masculin. En parallèle de New York, le spectacle fut rapidement crée à Londres en 1981 avec Michael Crawford dans le rôle principal peu avant qu'il ne devienne célèbre en étant le premier "Fantôme" du Fantôme de l'Opéra quelques années plus tard. La comédie musicale jouera plus de 650 représentations avant de fermer son chapiteau. Après une tournée en Angleterre en 2014/2015, Barnum est enfin de retour à Londres près de 40 ans après sa création dans le cadre intimiste de la Menier Chocolate Factory.