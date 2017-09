La compagnie 27 Saville mise sur “Rent” pour la saison 2018

Le célèbre musical de Jonathan Larson, Rent, sera à l'affiche à Paris en 2018 en version originale. Les auditions pour cette toute nouvelle adaptation auront lieu le 30 septembre prochain à l'Espace Jemmapes à Paris.

Aux commandes de ce projet, on retrouve 27 Saville, une compagnie théâtrale parisienne composée d'une trentaine d'artistes polyvalents, entre professionnels et amateurs, tous spécialisés dans la comédie musicale américaine qu'ils promeuvent en langue anglaise sur les scènes parisiennes depuis 2015. En juin dernier, ils ont notamment été à l'origine d'une adaptation du classique de Broadway How to Succeed in Business without really Trying qui avait totalement séduit la rédaction.

Pour la saison 2018, la compagnie se lance un nouveau défi de taille avec le spectacle multi-récompensé de Jonathan Larson, Rent, qui sera ici notamment mis en scène par Sarah Serres et chorégraphié par Manon Lorre. Une adaptation de ce grand succès de Broadway avait d'ores et déjà été proposée à Paris cet été par la troupe Singing on the Roof, mais en langue française.

Un spectacle cultissime

Pour mémoire, Rent est une réécriture moderne de La Bohème de Puccini créée en 1996 à Broadway. Le musical raconte l'histoire d'un groupe de jeunes artistes sans le sou aux prises avec les dangers de leur époque, dans un New York de la fin des années 1980 notamment menacé par l'abus de drogues en tous genres et le virus du sida. De "Seasons of Love" à "La Vie Bohème" en passant par "Light my Candle" ou encore "One Song Glory", les morceaux issus du spectacle sont aujourd'hui devenus cultes.

La compagnie 27 Saville organise les auditions de cette nouvelle adaptation de Rent le 30 septembre prochain à Paris, plus précisément à l'Espace Jemmapes. Alors, prêts à vivre la Vie Bohème ?

Rent , par la compagnie 27 Saville

Mise en scène : Sarah Serres ; Chorégraphies : Manon Lorre