“La La Land” en tournée pour une version ciné-concert

Après avoir été récompensé par non moins de six oscars en ce début d'année, le phénomène "La La Land" se retrouve sur scène pour une version ciné-concert.

"La La Land" fait sa tournée mondiale sans la "City of Light"

Alors que le film multi-récompensé sortira déjà en DVD à la fin du mois de mai, les producteurs ont eu la bonne idée de vouloir prolonger le plaisir en proposant une tournée mondiale de la comédie musicale qui a fait chavirer les coeurs de plus de 2 500 000 français.

C'est au célèbre Hollywood Bowl de Los Angeles que le coup d'envoi de cette tournée sera lancé avec deux soirées exceptionnelles les 26 et 27 mai 2017. On y retrouvera un orchestre de 100 instruments dirigé par Justin Hurwitz, un groupe de jazz et une chorale qui auront la tâche d'accompagner la diffusion du film sur écran géant avec un feu d'artifices en guise de bouquet final. Nul ne sait si les têtes d'affiches seront présentes pour honorer le lancement de cette version symphonique. Il est même convenu de s'habiller sur le thème " vintage Hollywood" pour ces représentations qui resteront un moment inoubliable pour les chanceux qui y assisteront.

Et la France alors ?

Le spectacle partira après en tournée dans tout les Etats-Unis, au Canada et au Mexique avant d'arriver en Europe pour des dates en Angleterre, Italie, Suisse et Turquie. Aucune date pour le moment n'a été annoncée en France mais il est possible que certaines représentations soient ajoutées prochainement. Au vu du succès des cinés-concerts en France et notamment au Grand Rex ou au Palais des Congrès de Paris, il serait dommage de ne pas pouvoir applaudir "Another Day of Sun" dans "la Ville Lumière". Il ne reste plus qu'a attendre une éventuelle adaptation à Broadway mais notre petit doigt nous dit que cela ne devrait pas tarder...

Retrouvez le clip de la chanson "City of Stars"