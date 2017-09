La saison 2017–2018 dans le West End

Five Guys Named Moe

La comédie musicale de Clarke Peters s'est installée depuis le 29 août dernier à Londres dans un nouveau lieu à Marble Arch, le Marble Arch Theatre.

Spécialement conçu pour la production, le théâtre fait écho aux bars de jazz de la Nouvelle-Orléans des années 1940 avec une performance originale qui se déroule à la fois en intérieur et en extérieur, avant et après le show.

La production est dirigée par Clarke Peters avec des mélodies de jazz de Louis Jordan telles que "Early In The Morning", "Is You is or you you not is my baby" et "Saturday Night Fish Fry", des chorégraphies de Andrew Wright et des costumes créés par Takis.

La comédie musicale avait été inaugurée pour la première fois au Théâtre Royal Stratford East en 1990 puis transférée au West End où elle s'est jouée pendant quatre ans.

Depuis le 29 août 2017 jusqu'au 25 novembre 2017

Au Marble Arch Theatre: 10 Edgware Rd, London W2 2EN