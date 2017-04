L’AMT met Cole Porter à l’honneur les 24 avril et 15 mai prochains

À l’honneur cette fois-ci, le grand Cole Porter : compositeur et parolier à qui l’on doit entre autres Kiss Me Kate ou Anything Goes, l’homme de spectacle américain a en effet passé une bonne partie des années 1920 à Paris, et c’est à Paris qu’il revivra donc à travers les artistes de l’AMT Live!. Lors de deux concerts dédiés, venez découvrir l’œuvre unique d'un des grands noms de la comédie musicale américaine !



Plus d'informations sur le site officiel de l'AMT : amtlive.org