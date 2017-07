Le film musical “Hello Again” avec Audra McDonald se dévoile

Une œuvre off-Broadway de 1994

Hello Again est l'une des premières œuvres de Michael John Lachuisa, l'un des auteurs et compositeurs de comédies musicales contemporaines les plus talentueux. On lui doit notamment Marie Christine, The Wild Party ou encore récemment First Daughter Suite. Créé Off Broadway en 1994, il s'agit d'une adaptation de la pièce d'Arthur Schnitzler, La Ronde. La comédie musicale reprend la même structure de la pièce, dix scènes mettant en scène dix personnages formant une chaîne amoureuse et sexuelle (la pièce fit scandale lors de sa création en 1897). La nouveauté qu'apporte Michael John Lachiusa, est que chaque scène se déroule dans une décennie différente, ce qui lui permet de jouer avec une large palette de styles musicaux. Il change également le genre d'un personnage, ainsi la ''grisette'' devient un jeune homme appelé ''The Young Thing'' dans le livret.

À la création, la distribution comprenait de nombreux noms relativement peu connus qui sont aujourd'hui devenus incontournables sur la scène new-yorkaise. On trouvait entres autres Donna Murphy (Passion ; actuellement dans Hello, Dolly!) dans le rôle de la prostituée, Michael Park (actuellement dans Dear Evan Hansen) dans le rôle de l'étudiant, Carolee Carmello (Parade ; actuellement dans Sweeney Todd) dans le rôle de la jeune épouse et John Cameron Mitchell (créateur et interprète d'Hedwig and the Angry Inch) dans le rôle de ''The Young Thing''. Un ''revival'' a vu le jour à New York en 2010 avec notamment Rachel Bay Jones (récemment récompensée d'un Tony Award pour sa prestation dans Dear Evan Hansen) dans le rôle de l'actrice et Max Von Essen (vu au Théâtre du Châtelet dans An American in Paris) dans le rôle du soldat.