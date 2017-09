Le second volet d’Harry Potter en ciné-concert au Palais des Congrès

Fort du succès du premier opus qui avait été diffusé l'hiver dernier à la Salle Pleyel de Paris, les ciné-concerts Harry Potter sont de retour pour deux dates exclusives au Palais des Congrès avec cette fois-ci le deuxième volet de la saga : "Harry Potter et la Chambre des Secrets".

Le ciné-concert : une nouvelle tradition

Nouveau format qui se développe de plus en plus, le ciné-concert est devenu une véritable institution. Désormais de nombreux grands classiques du cinéma sont projetés accompagné d'un orchestre plus ou moins fourni pour sublimer la bande-originale du long-métrage. Indiana Jones, Star Wars ou encore Le Seigneur des Anneaux sont autant de sagas qui ne cessent de refleurir sur écran géant accompagnés de musiciens et d'un chœur. Difficile de passer à côté de l'inoubliable thème d'Harry Potter composé par John Williams qui a marqué toute une génération. C'est donc pour la seconde année que le sorcier à la cicatrice revient sur grand écran mais avec le second opus cette-fois ci qui sera présenté en haute définition sur un écran grand de 10 mètres de large avec plus de 80 musiciens sur scène les 16 et 17 décembre au Palais des Congrès de Paris. Pour aller applaudir cet évènement inédit en France, il faudra dépenser entre 69 et 149€. Sachant qu'il y a encore six autres films à potentiellement diffuser, il va falloir économiser si vous voulez en faire votre nouvelle tradition annuelle du mois de décembre.



Entre la pièce Harry Potter and the Cursed Child qui continue à faire salle comble à Londres (et qui arrivera au printemps prochain à Broadway) et les ciné-concerts qui traversent le monde entier pour enchanter les "Moldus" (non-magiciens) avides de musique, le plus célèbre des sorciers n'a pas fini de faire parler de lui.



Retrouvez la bande-annonce du ciné-concert d'Harry Potter et la Chambre des Secrets