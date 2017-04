“Le Studio fait son show” le 21/04 avec Loaï Rahman et Théa Anceau

Après une édition 2016 plutôt bien réussie, le Studio International propose de nouveau "Le Studio fait son show" avec des artistes de choix à l'affiche.

Comme tous les ans, cette soirée pleine de numéros exclusifs met en valeur des élèves de la formation professionnelle du Studio International ainsi que d'anciens élèves lors d'un événement organisé à Paris au Théâtre Le Passage Vers les Etoiles. Ce vendredi 21 avril à 21h30, ce sont Loaï Rahman (Aladin, faites un voeu ; Next Thing You Know) et Théa Anceau (Oliver Twist, le musical) qui interpréteront quelques titres surprises, avec également la présence annoncée du parrain de l'école, Merwan Rim (Les Dix Commandements).

L'Eveil du Printemps et Mamma Mia! au programme

Il y aura aussi des extraits du prochain spectacle de théâtre de la formation professionnelle promotion 2016, à savoir L'Éveil du Printemps de Frank Wedekind (qui sera mis en scène par Frantz Morel et chorégraphié par Aurélie Badol. avec une direction vocale assurée par Mariette Girard). mais aussi de Mamma Mia!, dont une représentation est prévue le 1er juillet 2017 à la MPAA avec les élèves et Sophie Delmas, qui jouait l'un des rôles principaux dans la production du Théâtre Mogador.

Cette soirée est aussi l'occasion de passer son audition d'entrée en formation professionnelle... pour plus d'informations, rendez-vous directement sur le site officiel du Studio International

Le Studio fait son show , du Studio International Vanina Mareschal

Concours d'entrée en formation professionnelle

Le vendredi 21 avril 2016 à 20h30

Au Passage vers les Etoiles

17 Cité Joly, 75011 Paris

Pour les candidats au concours, réservations et inscriptions au 09 81 79 38 58 ou sur le site officiel du Studio International

Pour le grand public, billets à réserver en ligne sur Le Pot Commun (placement libre)