Le classique absolu de la comédie musicale dans sa version originale

Nous connaissons tout plus ou moins l’histoire tragique de l’héroïque Jean Valjean, de la malheureuse Fantine, de sa fille Cosette et de l’attachant gamin Gavroche. Le roman Les Misérables de Victor Hugo est en effet un incontournable de la littérature française, mais a su aussi s’imposer, depuis les années 80, comme un incontournable de la comédie musicale. Et après 26 années d’absence en France, c’est en concert que Les Misérables nous reviennent en version originale. En concert, c’est à dire en version épurée des dialogues (certes tous chantés dans la comédie musicale originale) et de la majeure partie de la mise en scène. Tout se passe devant les micros, mais en costume et de manière théâtralisée tout de même.

Concernant la trame historique de l’oeuvre, que les néophytes ou les spectateurs peu familiers de la comédie musicale se rassurent : au début de chaque acte, Victor Hugo lui-même (par la présence interposée du comédien Christian Décamps), viendra leur conter les péripéties à venir. Bien que restant un peu décousu, le récit de la comédie musicale est donc clair, et l’on peut profiter de la beauté du travail du compositeur Claude-Michel Schönberg et du parolier Alain Boublil. Les paroles, justement, voilà la grande valeur ajoutée du spectacle ! En effet, si l’on a l’habitude de redouter les traductions approximatives et peu heureuses de comédies musicales à succès, il faut ici se souvenir que le livret original de 1980 est bien en français. Et la poésie est toujours au rendez-vous dans les chansons extrêmement bien écrites du spectacle comme "J’avais rêvé" ou "Quand un jour est passé".