Un message de tolérance dans un monde mélancolique

Dès les premières notes de "La découverte", chanson d'ouverture de l'album, on rentre immédiatement dans un univers aussi envoûtant que mélancolique. Non loin des talentueuses Emilie Simon et Keren Ann, Morgane Imbeaud pose sa douce voix sur des mélodies enchanteresses pouvant bercer aussi bien les plus jeunes que leurs parents. Que ce soit en anglais ou en français, les chansons sont majoritairement accompagnées d'un piano, de cordes et de quelques arrangements électroniques du plus bel effet. On se laisse alors porter par cette histoire qui devrait parler d'elle-même grâce aux mélanges des images et de la voix.



Plus qu'un simple album, Les Songes de Léo est un concept qui prendra toute son ampleur sur scène grâce aux projections et à l'interprétation live de cette histoire pas comme les autres. Espérons que la représentation du 30 mars au Café de la Danse permette à Morgane Imbeaud de pouvoir présenter son conte musical sur une période plus large, car après avoir écouté sa voix aérienne, vous aurez également envie de vous perdre dans cette forêt en noir et blanc.

Retrouvez un extrait des visuels du spectacle " Les Songes de Léo"