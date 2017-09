Les spectacles musicaux “made in France” à l’honneur à Shanghai

Du 22 au 24 septembre 2017, la ville de Shanghai accueillera un spectacle réunissant cinq artistes issus de spectacles musicaux tricolores pour reprendre les plus grands standards des comédies musicales "à la française". Cocorico !

Les spectacles français ont le vent en poupe en Asie. En témoigne la ferveur quasi surréaliste qu'ont suscité là-bas les représentations de Roméo & Juliette, Notre Dame de Paris ou encore Mozart l'Opéra Rock, faisant du continent asiatique une étape désormais incontournable pour tout musical français à succès. Surfant sur cette tendance, le French Musical Gala Concert, qui s'est joué l'an dernier à Séoul, An Yang et Taiwan, a naturellement su séduire les publics coréen et chinois. Sorte de pot-pourri brassant les titres les plus connus des spectacles musicaux français, ce show qui se présente comme « le rendez-vous ultime des amoureux de comédie musicale » avait réuni en 2016 Richard Charest (Notre Dame de Paris), Robert Marien (Les Misérables), Matt Laurent (Notre Dame de Paris), Cyril Niccolai (Roméo & Juliette), Stéphanie Bédard (Robin des Bois) et Ariane Gauthier (Roméo & Juliette).

Un show franco-chinois



Cette année, un tout nouveau French Musical Gala Concert co-produit par Shanghai Culture Square et Nicolas Talar sera à l'affiche à Shanghai du 22 au 24 septembre prochain, avec un catalogue renouvelé d'une trentaine de titres issus de spectacles français tels que Les Misérables, Starmania, Notre Dame de Paris, Mozart l'Opéra Rock, Roméo & Juliette, Le Roi Soleil ou encore Les Dix Commandements. Pour les interpréter dans leur langue d'origine, on retrouvera sur scène Laurent Ban (Zorro ; Priscilla, Folle du désert), Damien Sargue (Roméo & Juliette ; Les Trois Mousquetaires), Mikelangelo Loconte (Mozart, l'Opéra Rock ; Timéo), Robert Marien (Les Misérables ; Notre Dame de Paris) et Hiba Tawaji (Notre Dame de Paris), accompagnés par un orchestre composé de musiciens français et chinois.

Retrouvez ci-dessous la setlist complète du spectacle French Musical Gala Concert, au Shanghai Culture Square du 22 au 24 septembre 2017 :

Starmania :

Le blues du businessman

Les uns contre les autres

Monopolis

Quand on arrive en ville

SOS d'un terrien en détresse

Le monde est stone

Un garçon pas comme les autres

Notre Dame de Paris :

Ouverture

Le Temps des cathédrales

Belle

Déchiré

Les oiseaux qu'on met en cage

Tu vas me détruire

Vivre

Les Misérables :

J'avais rêvé

Pourquoi ai-je permis

Quand un jour est passé

Roméo & Juliette :

Aimer

J'ai peur

Les rois du monde

Mozart, l'Opéra Rock :

Tatoue-moi

Je dors sur des roses

Le bien qui fait mal

L'Assassymphonie

Le Petit Prince :

Moi,je

Les Dix Commandements :

Mon frère

L'envie d'aimer

Le Roi Soleil :

Être à la hauteur

Don Juan :

Les femmes

Le sang des soldats

Mais aussi : Les moulins de mon cœur

The French Musical Gala Concert

Au Shanghai Culture Square du 22 au 24 septembre 2017

Avec : Laurent Ban, Robert Marien, Hiba Tawaji, Mikelangelo Loconte et Damien Sargue.