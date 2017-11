Le musical du célèbre compositeur sera à l’affiche de l’Open Air Theatre à Londres en août et septembre 2018.

Un seul musical pour cette saison de l’Open Air Theatre

Le théâtre de Regent’s Park, habitué à proposer en été deux reprises de comédies musicales (l’année dernière On the Town et Jesus Christ Superstar) a réservé une place pour l’Opéra en 2018 en programmant The Turn of the Screw de Benjamin Britten. En conséquence, un seul musical sera programmé dans l’été, mais pas des moindres puisqu’il s’agit du célèbre Little Shop of Horrors du compositeur Alan Menken (La Belle et la Bête ; Aladdin) et du librettiste Howard Ashman (La Belle et la Bête ; Aladdin).

Le tout premier succès du couple Menken-Ashman

Créé off-Broadway en 1982, Little Shop of Horrors fut le tout premier succès de la collaboration des deux artistes. Après avoir pris leur distance, l’auteur et le compositeur se retrouvent sept ans plus tard, engagés par les Walt Disney Studios pour la création de La Petite Sirène, puis La Belle et la Bête, puis Aladdin. Malheureusement, Howard Ashman décède à l’âge de 40 ans du SIDA, peu après la sortie d’Aladdin.

Little Shop of Horrors est l’histoire du fleuriste Seymour qui un jour trouve une plante carnivore qui dévore des humains. Le musical inclut les chansons "Suddenly, Seymour" et "Somewhere that’s green". Une adaptation au cinéma a été réalisée en 1986.

Little Shop of Horrors - Open Air Theatre at Regent's Park - Londres

www.openairtheatre.com

Du 3 août au 15 septembre 2018

Places en vente à partir du 6 décembre 2017

Musique : Alan Menken ; Livret et Paroles : Howard Ashman

Distribution non encore annoncée