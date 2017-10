Rencontre : dans les coulisses de “Grease” au Théâtre Mogador

Dans cette version de Grease en français, dont certaines chansons ont été conservées en anglais, et dont l'orchestration a été revisitée dans un esprit plus "années 60" mettant l'accent sur les cuivres, tout a été fait pour que le public passe un moment jouissif et vitaminé, entre nostalgie et pur enthousiasme.

Trois numéros nous sont présentés, "Grease is the word", "Je ne peux me passer de nous" (adaptation très réussie de "Hopelessly devoted to you") et "Shakin' at the High School Hop", à l'issue desquels nous sommes invités à nous entretenir avec les comédiens. Nous avions rencontré Alexis Loizon (Danny) et Alyzée Lalande (Sandy) autour d’un café le mois dernier : c’est maintenant à Emmanuelle Nzuzi (Rizzo), Yanis Si Ah (Kenickie), Alexandre Faitrouni (Eugène) et Sébastien Lemoine (Vince Fontaine / Teen Angel) de nous raconter leur Grease.