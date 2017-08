La comédie musicale déjantée créée par Fred Colas et Guillaume Beaujolais en 2009 annonce son come-back parisien au Théâtre de Ménilmontant, où elle sera à l'affiche dès le 15 octobre prochain.

Du Théâtre Le Temple au Théâtre Musical Marsoulan en passant par le théâtre du Gymnase : le moins que l'on puisse dire, c'est que le Robin des Bois loufoque et décalé imaginé par Fred Colas et Guillaume Beaujolais (Kid Manoir ; Hansel et Gretel) dans la comédie musicale Robin des Bois, la légende… ou presque ! a transporté son arc et ses flèches dans bon nombre de salles parisiennes depuis sa création en 2009. Après deux passages remarqués au festival Off d'Avignon en 2011 et 2012, le spectacle familial était même parti sur les routes de France de 2012 à 2015 avant de faire son retour à Paris. Fort de quelques 140 000 spectateurs et de critiques plutôt positives, Robin des Bois, la légende… ou presque ! reviendra encore une fois cette année faire rire petits et grands à partir du 15 octobre au Théâtre de Ménilmontant, à Paris.

Proche de l'univers déjanté de Shrek, Robin des Bois, la légende… ou presque ! revisite avec humour et modernité l'histoire du célèbre voleur de Nottingham au grand cœur, présenté ici sous les traits d'un personnage arrogant et macho, autour duquel gravitent notamment une Marianne au caractère imbuvable et sa gouvernante Lady Toc, spécialisée dans l'élevage de princesses.

Qui habitera la forêt de Sherwood ?

Au fil des ans, des interprètes tels que Prisca Demarez (Cats ; Oliver Twist), Anaïs Delva (Dracula ; Salut les Copains), Andy Cocq (Spamalot ; Le Soldat Rose) ou encore Alexis Loizon (La Belle et la Bête ; Grease) se sont succédé sur les planches pour donner de la voix dans Robin des Bois, la légende… ou presque !.

Au niveau de la distribution de cette rentrée 2017, on devrait retrouver Matthieu Brugot (Peter Pan) en alternance avec Thomas Ronzeau (Oh my God) sous les traits de Robin des Bois, ou encore Lucie Riedinger, prochainement à l'affiche du Palace dans La Famille Addams, pour jouer le rôle de Lady Toc. Avec également Aurélie Vigent (American Psycho) et Raphaëlle Arnaud (Kid Manoir) qui se partageront le rôle de Marianne, Ghislain Delbecq (Belles, belles, belles) et Benjamin Gouy-Pailler (Frozen Sing Along) pour celui de Petit Jean, et avec Guillaume Beaujolais et Joël Wood (Madiba le Musical) dans la peau du Prince John. Enfin, Régis Olivier (Hansel et Gretel) et Benjamin Falletto (Ivo Livi) incarneront tour à tour le shérif de Nottingham.

En attendant de pouvoir à nouveau pénétrer dans la forêt de Sherwood, redécouvrez la bande-annonce de Robin des Bois, la légende… ou presque ! :