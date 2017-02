“Rock The Ballet” de retour à Paris et en France

Le spectacle de Rasta Thomas Rock The Ballet avait enflammé le Casino de Paris en 2011. Cinq ans après, il revient avec de nouveaux tubes.

Rasta Thomas et sa femme Adrienne Canterna ont eu l'idée de créer un ballet sur des musiques contemporaines. Un ballet composé principalement de chorégraphies de danse classique, mais également du Hip Hop, Jazz et bien sûr des claquettes.

Ce sont sur des groupes comme Maroon 5, Coldplay et U2 que les danseurs des troupes Bad Boys of Dance et Pretty Girls of Dance exerceront leur talent. Vous avez peut-être eu la chance de voir cette nouvelle version de Rock The Ballet lors de leur passage éclair en France en avril et novembre 2016. Mais à partir du 25 février, leur tournée en France sillonnera les quatre coins du pays, et passera même par la Suisse.

Découvrez la bande annonce du nouveau spectacle Rock The Ballet :