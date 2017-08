Raphaël Sanchez est directeur musical de nombreuses comédies musicales américaines dans leur création en France (Le Roi Lion ; Avenue Q ; Spamalot ; Chicago ; Forever Young ; A Cuba libre ; etc.). Il est également le compositeur de plusieurs comédies musicales jeune public dont La Revanche du Capitaine Crochet, Le Magasin des Suicides et plus récemment Peter Pan, Le Livre de La Jungle et Tire la Chevillette. Il compose aussi des musiques pour le théâtre et le cinéma.

Emmanuel Suarez est comédien-chanteur et metteur en scène. Il possède à son actif plusieurs dizaines de spectacles comme interprète (Avenue Q ; My Fair Lady au Théâtre du Châtelet, Ordinary Days, etc.) mais aussi en temps qu'auteur et metteur en scène (dont A Cuba libre, création en cours). Il enseigne le théâtre et le théâtre musical depuis 10 ans.