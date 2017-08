C'est sous la forme d'un concert-lecture que le musical Starlight Express, composé par Andrew Lloyd Webber (Le Fantôme de l'Opéra ; Sunset Boulevard) fera son retour du 14 au 16 septembre 2017 à Londres.



Des membres de l'équipe créative originale de Starlight Express participeront à la remise à neuf du spectacle, aux côtés d'une distribution d'artistes qui n'a pas encore été dévoilée. L'objectif d'Andrew Lloyd Webber ? Réunir le groupe d'artistes et de musiciens tout juste une semaine avant les dates de représentations et les faire travailler ensemble non-stop, quitte à faire évoluer la musique et les paroles en fonction des résultats des répétitions.

Starlight Express, un succès européen avant tout

De cette façon, Andrew Lloyd Webber espère pouvoir jauger la réaction du public et pourquoi pas réactualiser le spectacle en marge d'une reprise dans le West End, à partir du feedback des spectateurs de ces 3 représentations exceptionnelles à The Other Palace, en plein coeur de Londres.

Starlight Express a fait ses débuts dans le West End en 1984 à l'Apollo Victoria Theatre, où se joue actuellement Wicked. La comédie musicale cartonne en Allemagne, notamment à Bochum où un théâtre a été créé spécifiquement pour le spectacle depuis presque 30 ans : un record ! À Broadway, malgré 7 nominations aux Tony Awards, Starlight Express n'a pas vraiment marqué les esprits et n'a jamais fait l'objet d'un "revival" depuis sa fermeture en 1989.

Découvrez en vidéo un extrait de "Starlight Express" :