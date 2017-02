“Tea For Three” au Théâtre de Nesle à partir du 18 février

Tous les samedis, à l'heure du thé – étonnant n'est-ce pas? – vous êtes attendus pour Tea For Three.

Suivez l'aventure de Kelly, qui embarque son meilleur ami Tom avec elle, à la découverte de Paris pour vivre son rêve de journaliste. Pour se loger dans la capitale, ils trouvent refuge chez Jean, un propriétaire qui s'ennuie et cherche des colocataires pour mettre du beurre dans les épinards.

Tea For Three raconte une année remplie de rencontres, disputes, amour et amitié, sur fond de chansons françaises mais également de classiques de Broadway adaptés en français. Simon Legendre (La Belle Hélène ; Next Thing You Know) accompagne au piano en plus d'interpréter le personnage de Jean. Kelly aura quant à elle les traits de Laurène Parent, et Vianney Ledieu endossera le rôle de Tom.

Le spectacle avait déjà été présenté au Théâtre Nesle, dans le cadre du festival 789, dans ce même théâtre, ainsi que pour une représentation exceptionnelle en septembre dernier. Cette année, Tea For Three s'installe toujours au Théâtre Nesle de Paris pour plus de trois mois.

Retrouvez la bande-annonce du spectacle Tea For Three