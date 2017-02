“The Book of Mormon” de retour à Montréal du 18 au 23 avril 2017

Pas toujours évident de mettre la main sur des billets pour voir cette comédie musicale qui fait sensation autant à New York qu'à Londres où elle joue en permanence. Et pourtant, les Montréalais n'auront pas à se déplacer cette année pour se joindre à cette frénésie. À la demande générale, The Book of Mormon revient en effet à la salle Wilfrid-Pelleter de la Place des Arts en avril prochain !

Déjà présenté à guichets fermés en 2014 à Montréal (lire notre critique), The Book of Mormon est de retour dans la métropole québécoise. Gagnant de nombreux prix dont ceux de la meilleure comédie musicale aux Tony Awards, la meilleure musique (Trey Parker, Robert Lopez, Matt Stone) et la meilleure mise en scène (Casey Nicholaw, Trey Parker), ce spectacle hilarant suit les mésaventures de deux missionnaires mormons envoyés dans un village reculé en Ouganda pour apporter la "bonne nouvelle".

Les billets seront mis en vente dès le samedi 4 février à midi pour un total de 8 représentations en anglais.

The Book of Mormon de Trey Parker, Matt Stone et Robert Lopez



Du 18 au 23 avril 2017 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts de Montréal

Une présentation d’evenko et Broadway Across Canada

Mise en scène : Casey Nicholaw et Trey Parker ; Chorégraphies : Casey Nicholaw ; Son : Brian Ronan ; Directeur musical : Justin Mendoza ; Supervision musical et arrangements vocaux : Stephen Oremus ; Costumes : Ann Roth ; Éclairages : Brian MacDevitt.