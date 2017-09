Originaire de Nouvelle-Zélande, Thomas Monckton a présenté son spectacleThe Pianist à guichets fermés dans tous les festivals du monde. Le voici pour la première fois à Paris dans la toute nouvelle salle du Théâtre le 13ème Art.



De Charlie Chaplin à Buster Keaton



Après avoir étudié aussi bien en Nouvelle-Zélande qu'à Paris, Thomas Monckton a toujours été un artiste, clown, mime et acrobate. Auréolé de succès critique et public, il propose un spectacle humoristique d'une heure totalement muet accompagné seulement de son piano et de quelques accessoires. Grâce à la force de l'expression corporelle et de la musique, il va tenter de faire réagir son public pour le meilleur et pour le rire. Inspiré par les grands Charlie Chaplin et Buster Keaton, il sera à la croisée des arts pour une performance unique en France. Voulant à tout prix rejoindre son instrument pour interpréter son récital, il va devoir faire face à de nombreux imprévus qui ne manqueront pas de déclencher l'hilarité du public.